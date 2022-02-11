تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220211/صحيفة-ليفربول-سيجني-70-مليون-جنيه-إسترليني-سنويا-إذا-جدد-عقد-محمد-صلاح-1058378516.html
صحيفة: ليفربول سيجني 70 مليون جنيه إسترليني سنويا إذا جدد عقد محمد صلاح
صحيفة: ليفربول سيجني 70 مليون جنيه إسترليني سنويا إذا جدد عقد محمد صلاح
كشفت صحيفة إنجليزية، أن نادي ليفربول سوف يبرم صفقة تجعله يجني 70 مليون جنيه إسترليني في حالة الإبقاء على محمد صلاح وتجديد تعاقده. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T10:43+0000
2022-02-11T10:43+0000
ليفربول
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1045985101_0:614:2048:1766_1920x0_80_0_0_1705bd54028845eb64c711d238ffe6ac.jpg
وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن ما يقدمه محمد صلاح إلى ليفربول على أرض الملعب لا يمكن إنكاره.وقالت الصحيفة، إن محمد صلاح لم يحدد بعد قراره بشأن مستقبله مع الفريق، مشيرة إلى استمرار الطرفين في مفاوضات بشأن صفقة جديدة تجعل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا هو اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول.قيمة صلاح داخل الملعبوأكدت الصحيفة أن صلاح يستحق ذلك بناءً على مستواه وما يقدمه لفريق ليفربول.وأشارت إلى أن قيمة انتقاله إلى ليفربول البالغة 36.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2017 قد ترجمت على أرض الواقع إلى 148 هدفا، والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2020.خارج الملعبتوضح الصحيفة أن صلاح تحول إلى رياضي قابل للتسويق بشكل هائل يسمح لليفربول بالوصول إلى أسواق جديدة. فهو نجم أفريقي وأبرز لاعب كرة قدم مسلم على الكوكب، ولذلك لديه جاذبية تجارية ضخمة. ولفتت إلى أن ذلك جعله من بين الخمسة الأوائل من حيث مبيعات قمصان اللاعبين التي تم بيعها في العالم في 2021.وهو الأمر الذي قد يلقي بظلاله على صفقة ليفربول مع شركة "نايكي"، بقيمة 30 مليونا في الموسم، مع نسبة 20 % من مبيعات "نايكي/ ليفربول" على مستوى العالم. وأكدت الصحيفة أن جزءا كبير من مبيعات قمصان النادي كان مدفوعا بصلاح، حيث أظهرت البيانات التي قدمتها وكالة التسويق "Euromericas" المرخصة من قبل "فيفا" أن مبيعات قميص الملك المصري احتلت المركز الرابع بين أكثر القمصان مبيعا في عام 2021، حيث باع "صلاح 11" 816 ألف قميص. ووضع هذا الرقم محمد صلاح خلف لاعب بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي (970 ألف) وكريستيانو رونالدو (1.05 مليون) ولاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي (1.2 مليون). وجاء متقدما على كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند وكريم بنزيما ونغولو كانتي وكيفين دي بروين ونيمار، الذين شكلوا جميعا قائمة العشرة الأوائل.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/لقطة-طريفة-من-فان-دايك-لحظة-نزول-صلاح-للتدريبات-مع-ليفربول-فيديو-1058254443.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1045985101_0:422:2048:1958_1920x0_80_0_0_33a0143828d0f351ab7b50fcc41d9359.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ليفربول, رياضة

صحيفة: ليفربول سيجني 70 مليون جنيه إسترليني سنويا إذا جدد عقد محمد صلاح

10:43 GMT 11.02.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFFلاعب نادي كرة قدم لنادي "ليفربول" محمد صلاح، يوليو 2020
لاعب نادي كرة قدم لنادي ليفربول محمد صلاح، يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFF
تابعنا عبر
كشفت صحيفة إنجليزية، أن نادي ليفربول سوف يبرم صفقة تجعله يجني 70 مليون جنيه إسترليني في حالة الإبقاء على محمد صلاح وتجديد تعاقده.
وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن ما يقدمه محمد صلاح إلى ليفربول على أرض الملعب لا يمكن إنكاره.
وقالت الصحيفة، إن محمد صلاح لم يحدد بعد قراره بشأن مستقبله مع الفريق، مشيرة إلى استمرار الطرفين في مفاوضات بشأن صفقة جديدة تجعل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا هو اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول.

قيمة صلاح داخل الملعب

وأكدت الصحيفة أن صلاح يستحق ذلك بناءً على مستواه وما يقدمه لفريق ليفربول.
وأشارت إلى أن قيمة انتقاله إلى ليفربول البالغة 36.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2017 قد ترجمت على أرض الواقع إلى 148 هدفا، والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2020.
محمد صلاح وفان ديك لاعبي ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
لقطة طريفة من فان دايك لحظة نزول صلاح للتدريبات مع ليفربول... فيديو
9 فبراير, 11:53 GMT

خارج الملعب

توضح الصحيفة أن صلاح تحول إلى رياضي قابل للتسويق بشكل هائل يسمح لليفربول بالوصول إلى أسواق جديدة. فهو نجم أفريقي وأبرز لاعب كرة قدم مسلم على الكوكب، ولذلك لديه جاذبية تجارية ضخمة.
ولفتت إلى أن ذلك جعله من بين الخمسة الأوائل من حيث مبيعات قمصان اللاعبين التي تم بيعها في العالم في 2021.
وهو الأمر الذي قد يلقي بظلاله على صفقة ليفربول مع شركة "نايكي"، بقيمة 30 مليونا في الموسم، مع نسبة 20 % من مبيعات "نايكي/ ليفربول" على مستوى العالم.
ووفقا للصحيفة، فإن هذا شيء يمكن أن يجعل الصفقة تصل قيمتها إلى 70 مليون جنيه إسترليني سنويا للريدز.
وأكدت الصحيفة أن جزءا كبير من مبيعات قمصان النادي كان مدفوعا بصلاح، حيث أظهرت البيانات التي قدمتها وكالة التسويق "Euromericas" المرخصة من قبل "فيفا" أن مبيعات قميص الملك المصري احتلت المركز الرابع بين أكثر القمصان مبيعا في عام 2021، حيث باع "صلاح 11" 816 ألف قميص.
ووضع هذا الرقم محمد صلاح خلف لاعب بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي (970 ألف) وكريستيانو رونالدو (1.05 مليون) ولاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي (1.2 مليون).
وجاء متقدما على كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند وكريم بنزيما ونغولو كانتي وكيفين دي بروين ونيمار، الذين شكلوا جميعا قائمة العشرة الأوائل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала