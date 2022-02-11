https://arabic.sputniknews.com/20220211/طالبان-سرقة-الأموال-المجمدة-من-قبل-واشنطن-تظهر-أدنى-مستوى-للفساد-الإنساني-والأخلاقي-1058428045.html

"طالبان": سرقة الأموال المجمدة من قبل واشنطن تظهر أدنى مستوى للفساد الإنساني والأخلاقي

"طالبان": سرقة الأموال المجمدة من قبل واشنطن تظهر أدنى مستوى للفساد الإنساني والأخلاقي

صرح المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، محمد نعيم وردك، اليوم الجمعة، أن سرقة الأموال المجمدة من... 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T16:19+0000

2022-02-11T16:19+0000

2022-02-11T16:19+0000

حركة طالبان

أخبار أفغانستان اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وكتب وردك في تغريده على موقع "تويتر": "سرقة الأموال المجمدة من قبل الولايات المتحدة وحيازتها تظهر أدنى مستوى للفساد الإنساني والأخلاقي لبلد وأمة"، مضيفًا أن "الهزيمة والنصر أمر شائع في تاريخ البشرية وحياتها، لكن الهزيمة الأكبر والأكثر إحراجًا هي الهزيمة العسكرية والأخلاقية".ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، مرسوما يقضي بتجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأمريكية.وأفاد موقع البيت الأبيض، بأن الأصول الأفغانية المحفوظة في حسابات البنوك الأمريكية ستحول إلى صندوق ائتماني خاص في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك.وأضاف البيت الأبيض أنه من المفترض أن يتم استخدام نصف هذه الأموال في المستقبل لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني بعد قرار المحكمة ذي الصلة.في الوقت نفسه، سيبقى مبلغ 3.5 مليار دولار في الولايات المتحدة وسيُستخدم لتعويض أسر ضحايا الهجمات الإرهابية، بما في ذلك هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة، إن لدى المنظمة نحو 135 مليون دولار في بنك في أفغانستان، لكنها غير قادرة على استخدام المال لأن البنك المركزي الذي تديره "طالبان" لا يستطيع تحويله إلى العملة المحلية (الأفغاني).وقال عبد الله الدردري رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، إن المنظمة أدخلت الدولارات الأمريكية إلى البلاد وأودعتها في بنك أفغانستان الدولي، "مع وعد واضح من البنك المركزي بأن النقود الجديدة ستُحوَّل تلقائيا إلى عملة الأفغاني".وأضاف في تصريح خلال قمة لجمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، "لم يحدث ذلك". وتابع قائلا إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نفسه لديه "30 مليون دولار عالقة في بنك أفغانستان الدولي لا يمكنني تحويلها إلى عملة الأفغاني، ودون الأفغاني كما يمكنكم تصور الوضع، ليس بوسعنا تنفيذ كل برامجنا".هذا وتضغط طالبان من أجل تحرير نحو 10 مليارات دولار من الأموال الأفغانية في الخارج.ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية التي أعقبت تولي طالبان السلطة في أفغانستان، ما جعل ملايين المواطنين يواجهون صعوبات في تحمل ارتفاع أسعار الغذاء وغيره من السلع الأساسية.بالمقابل أكدت الولايات المتحدة مرارا أنها لا تعتزم تخفيف العقوبات عن طالبان، أو الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة، وهو النهج الذي اتبعته أيضا الدول الأوروبية.وأنهت الولايات المتحدة، في نهاية أغسطس/آب الماضي، سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد عشرين عاما من وجودها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وذلك بعد عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول.وبسطت طالبان في 15 أغسطس الماضي، سيطرتها على أفغانستان لتشكل حكومة تدير شؤون البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220211/واشنطن-تجمد-7-مليارات-دولار-من-أصول-البنك-المركزي-الأفغاني-في-البنوك-الأمريكية-1058426135.html

https://arabic.sputniknews.com/20220209/أفغانستان-قبل-وبعد-طالبان-1058244578.html

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