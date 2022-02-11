https://arabic.sputniknews.com/20220211/طبيب-روسي-مادة-تريميتازيدين-لا-تعطي-أي-ميزة-في-رياضة-التزلج-1058388213.html

طبيب روسي: مادة "تريميتازيدين" لا تعطي أي ميزة في رياضة التزلج

طبيب روسي: مادة "تريميتازيدين" لا تعطي أي ميزة في رياضة التزلج

قال طبيب نادي موسكو دينامو للهوكي، فاليري كونوف، والذي عمل سابقا في المنتخب الوطني الروسي، إن مادة "تريميتازيدين" لا تعطي أي ميزة للرياضيين، ولا سيما المتزلجين... 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T13:45+0000

2022-02-11T13:45+0000

2022-02-11T13:45+0000

رياضة

بكين 2022

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وقال كونوف في تصريح لوكال "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "تم اختراع عقار "بريدوكتال"، الذي يحتوي على ثلاثي ميتازيدين، لمساعدة أولئك الذين يعانون من أمراض القلب التاجية المزمنة. أتساءل لماذا لم تضف الوكاة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" بعد الأسبرين إلى المنشطات؟ بعد كل شيء، إنه عامل مضاد للصفيحات ويحسن دوران الأوعية الدقيقة، وهذا هو أهم شيء - تدفق الدم إلى الذراعين والساقين والدماغ. يمكنك العثور بشكل غير مباشر على خطأ في "بريدوكتال"، مثل الميلدونيوم. ويُزعم أنه يحفز عمل البطين الأيسر للقلب، كما قرأت. ويُزعم، نظريا، أنه يمكن أن يزيد من النتاج القلبي. لكنها ليست متزلجة حرة، وليست رياضية، لكنها متزلجة على الجليد".وأضاف: "حبوب "بريدوكتال"، لا تعني شيئا. فهي لا تمنح أي ميزة. لم يأخذها أحد عن كثب في نفس لعبة الهوكي، على الرغم من أننا بحاجة إلى القيام بأعمال الخيول. لماذا نتناول عقارًا من الواضح أنه لا يساعد بأي شكل من الأشكال؟ ​​إذا كان الأمر كذلك زيادة الكفاءة ، سيتم استخدام الرياضيين والمتزلجين، لكنهم لم يقتربوا منها".وتابع كونوف: "يتم استخدامه بشكل أساسي من قبل الأشخاص، الذين تزيد أعمارهم عن 60-65 عامًا، ولكن هناك أيضا شباب يعانون من أمراض القلب. وهناك الكثير من الألعاب الرياضية. كل هذا يمكن أن يؤثر على قلب الرياضيين. وله تأثير تراكمي، مثل الكثيرين عقاقير أخرى".هذا وأفادت الوكالة الدولية لاختبار المنشطات يوم الجمعة بأن اختبار المنشطات، الذي أجرته فالييفا بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول 2021 أثبت أنه إيجابي لتريميتازيدين. تم إرسال نتيجة الاختبار من قبل مختبر مكافحة المنشطات في ستوكهولم في 8 فبراير/ شباط.وفرضت وكالة مكافحة المنشطات الروسية تعليقا مؤقتا على فالييفا، بعد الاستئناف الرياضي في 9 فبراير الجاري، تم إزالته. في الوقت الحالي، يُسمح لها بمواصلة المنافسة في أولمبياد بكين.

https://arabic.sputniknews.com/20220211/بطلة-الأولمبياد-لعام-2006-تعتقد-أن-قصة-المنشطات-استفزاز-واضح-1058385654.html

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رياضة