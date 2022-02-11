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ظهور "محطم إسرائيل"... لقطات جديدة من داخل مدينة صواريخ الحرس الثوري
ظهور "محطم إسرائيل"... لقطات جديدة من داخل مدينة صواريخ الحرس الثوري
نشر حساب "إيران بالعربي" على موقع "تويتر" مقطعا مصورا جديدا من داخل مدينة الصواريخ التابعة للحرس الثوري. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T12:16+0000
2022-02-11T12:25+0000
العالم
أخبار إيران
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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت، إن اسم الصاروخ الإيراني يرمز إلى استهداف إسرائيل، إذ تلمح إيران عبر هذه الخطوة إلى أن البديل للاتفاق النووي السيئ من ناحية الإيرانيين هو الحرب والتصعيد.وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، وقائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاج زاده، كشفا قبل أيام عن الصاروخ الجديد الذي يبلغ مداه 1450 كيلو مترا.وأوضح قائد قوة الجو فضاء للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زاده، خلال مراسم الكشف عن الصاروخ، أن "صاروخ "خيبرشكن" قلل عملياً وقت التحضير والإطلاق إلى السدس، ونظراً للمواد المستخدمة في رأسه الحربي، زادت قدرته من الـ تي ان تي عدة مرات".واتهم البنتاغون إيران "بزعزعة استقرار المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة وتعطيل النقل البحري والملاحة"، مشيرا إلى أنهم "يطلقون برنامج صواريخ باليستية مصممة لأغراض هجومية لإلحاق أضرار قاتلة بدول أخرى وشعوب أخرى وحلفائنا وشركائنا".
أخبار إيران
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العالم, أخبار إيران, инфографика

ظهور "محطم إسرائيل"... لقطات جديدة من داخل مدينة صواريخ الحرس الثوري

12:16 GMT 11.02.2022 (تم التحديث: 12:25 GMT 11.02.2022)
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نشر حساب "إيران بالعربي" على موقع "تويتر" مقطعا مصورا جديدا من داخل مدينة الصواريخ التابعة للحرس الثوري.
ويظهر المقطع لقطات جديدة لكشف الستار عن الصاروخ الباليستي الجديد الذي يعمل بالوقود الصلب "خيبر شكن"، والذي يعني باللغة العربية محطم خيبر، وهي كلمة تستخدمها إيران كثيرا عند الإشارة إلى إسرائيل.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت، إن اسم الصاروخ الإيراني يرمز إلى استهداف إسرائيل، إذ تلمح إيران عبر هذه الخطوة إلى أن البديل للاتفاق النووي السيئ من ناحية الإيرانيين هو الحرب والتصعيد.
وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، وقائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاج زاده، كشفا قبل أيام عن الصاروخ الجديد الذي يبلغ مداه 1450 كيلو مترا.
وفي مرحلة الهبوط يستطيع هذا الصاروخ المناورة لاختراق الدرع الصاروخي وقال الحرس الثوري إن قوة الرأس الحربي له تضاعفت نظرا لاستخدام المزيد من المواد المتفجرة.
صاروخ خيبر بريكر الإيراني بعيد المدى - سبوتنيك عربي
وأوضح قائد قوة الجو فضاء للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زاده، خلال مراسم الكشف عن الصاروخ، أن "صاروخ "خيبرشكن" قلل عملياً وقت التحضير والإطلاق إلى السدس، ونظراً للمواد المستخدمة في رأسه الحربي، زادت قدرته من الـ تي ان تي عدة مرات".
واتهم البنتاغون إيران "بزعزعة استقرار المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة وتعطيل النقل البحري والملاحة"، مشيرا إلى أنهم "يطلقون برنامج صواريخ باليستية مصممة لأغراض هجومية لإلحاق أضرار قاتلة بدول أخرى وشعوب أخرى وحلفائنا وشركائنا".
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