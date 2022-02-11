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عبداللهيان: المثل العليا للثورة الإسلامية تقود سياستنا الخارجية
عبداللهيان: المثل العليا للثورة الإسلامية تقود سياستنا الخارجية
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، إن المثل العليا للثورة الإسلامية ستظل تقود السياسة الخارجية لبلاده. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T07:02+0000
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ونشر عبداللهيان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، ذكر من خلالها أنه تشرف بمرافقة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في استضافة السفراء الأجانب في الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.وشدد وزير الخارجية الإيراني في تغريدته على أن المثل العليا للثورة الإسلامية الإيرانية ستظل تقود السياسة الخارجية الإيرانية، وذلك بالتزامن مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، في العام 1979، والتي تحل اليوم الجمعة.
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أخبار العالم الآن, إيران

عبداللهيان: المثل العليا للثورة الإسلامية تقود سياستنا الخارجية

07:02 GMT 11.02.2022
© Halij.netمساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان
مساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Halij.net
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، إن المثل العليا للثورة الإسلامية ستظل تقود السياسة الخارجية لبلاده.
ونشر عبداللهيان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، ذكر من خلالها أنه تشرف بمرافقة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في استضافة السفراء الأجانب في الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.
وشدد وزير الخارجية الإيراني في تغريدته على أن المثل العليا للثورة الإسلامية الإيرانية ستظل تقود السياسة الخارجية الإيرانية، وذلك بالتزامن مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، في العام 1979، والتي تحل اليوم الجمعة.
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