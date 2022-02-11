عبداللهيان: المثل العليا للثورة الإسلامية تقود سياستنا الخارجية

ونشر عبداللهيان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، ذكر من خلالها أنه تشرف بمرافقة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في استضافة السفراء الأجانب في الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.وشدد وزير الخارجية الإيراني في تغريدته على أن المثل العليا للثورة الإسلامية الإيرانية ستظل تقود السياسة الخارجية الإيرانية، وذلك بالتزامن مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، في العام 1979، والتي تحل اليوم الجمعة.
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، إن المثل العليا للثورة الإسلامية ستظل تقود السياسة الخارجية لبلاده.
ونشر عبداللهيان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، ذكر من خلالها أنه تشرف بمرافقة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في استضافة السفراء الأجانب في الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.
I was honored to accompany President Raisi in hosting foreign ambassadors in the 43rd anniversary of our nation's Islamic Revolution.
وشدد وزير الخارجية الإيراني في تغريدته على أن المثل العليا للثورة الإسلامية الإيرانية ستظل تقود السياسة الخارجية الإيرانية، وذلك بالتزامن مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، في العام 1979، والتي تحل اليوم الجمعة.