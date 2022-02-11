عرض غواصة صينية جديدة... فيديو وصور

نشرت بوابة Drive صورة لغواصة غير معروفة. يُعتقد أن معاييرها أكثر تواضعًا من تايب039أ. لا يتجاوز الطول خمسين مترا. هناك اختلاف آخر من تايب039أ مزدوجة الهيكل: الغواصة المجهولة أحادية الهيكل.يرى الخبراء أن هذه الغواصة بنيت كنسخة تصدير. عرضت الصين شيئًا مشابهًا في عام 2017 في معرض دفاعي في بانكوك - غواصة S600. كان طولها على الأقل حوالي 50 مترا. تايلاند وباكستان وميانمار من الدول المشترية المحتملة.
تم تصوير غواصة صينية جديدة تعمل بالديزل والكهرباء. والآن الخبراء، الذين يدرسون اللقطات التي ظهرت، يفكرون إلى أي طراز تنتمي.
نشرت بوابة Drive صورة لغواصة غير معروفة. يُعتقد أن معاييرها أكثر تواضعًا من تايب039أ. لا يتجاوز الطول خمسين مترا. هناك اختلاف آخر من تايب039أ مزدوجة الهيكل: الغواصة المجهولة أحادية الهيكل.
يرى الخبراء أن هذه الغواصة بنيت كنسخة تصدير. عرضت الصين شيئًا مشابهًا في عام 2017 في معرض دفاعي في بانكوك - غواصة S600. كان طولها على الأقل حوالي 50 مترا. تايلاند وباكستان وميانمار من الدول المشترية المحتملة.
Here is the original video from a different source. Consider me cautious on who may or may not be interested in vs actually purchasing this submarine, but time will tell.https://t.co/GpEQus5orU