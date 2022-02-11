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https://arabic.sputniknews.com/20220211/عرض-غواصة-صينية-جديدة-فيديو-وصور-1058372181.html
عرض غواصة صينية جديدة... فيديو وصور
عرض غواصة صينية جديدة... فيديو وصور
تم تصوير غواصة صينية جديدة تعمل بالديزل والكهرباء. والآن الخبراء، الذين يدرسون اللقطات التي ظهرت، يفكرون إلى أي طراز تنتمي. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
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2022-02-11T10:14+0000
رصد عسكري
الصين
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نشرت بوابة Drive صورة لغواصة غير معروفة. يُعتقد أن معاييرها أكثر تواضعًا من تايب039أ. لا يتجاوز الطول خمسين مترا. هناك اختلاف آخر من تايب039أ مزدوجة الهيكل: الغواصة المجهولة أحادية الهيكل.يرى الخبراء أن هذه الغواصة بنيت كنسخة تصدير. عرضت الصين شيئًا مشابهًا في عام 2017 في معرض دفاعي في بانكوك - غواصة S600. كان طولها على الأقل حوالي 50 مترا. تايلاند وباكستان وميانمار من الدول المشترية المحتملة.
الصين
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رصد عسكري, الصين

عرض غواصة صينية جديدة... فيديو وصور

10:14 GMT 11.02.2022
© AP Photo / Guang Niuغواصة نووية صينية
غواصة نووية صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Guang Niu
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تم تصوير غواصة صينية جديدة تعمل بالديزل والكهرباء. والآن الخبراء، الذين يدرسون اللقطات التي ظهرت، يفكرون إلى أي طراز تنتمي.
نشرت بوابة Drive صورة لغواصة غير معروفة. يُعتقد أن معاييرها أكثر تواضعًا من تايب039أ. لا يتجاوز الطول خمسين مترا. هناك اختلاف آخر من تايب039أ مزدوجة الهيكل: الغواصة المجهولة أحادية الهيكل.
يرى الخبراء أن هذه الغواصة بنيت كنسخة تصدير. عرضت الصين شيئًا مشابهًا في عام 2017 في معرض دفاعي في بانكوك - غواصة S600. كان طولها على الأقل حوالي 50 مترا. تايلاند وباكستان وميانمار من الدول المشترية المحتملة.
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