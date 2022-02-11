"عصابة ضباع" تستغل إصابة حمار وتلتهمه حيا... فيديو

انتشر مقطع فيديو على منصة "يوتيوب" يظهر "عصابة" من الضباع تلتهم حمار الوحش "الزيبرا" حيا دون رحمة.وانقضت المفترسات ذات السمعة السيئة بتعذيب ضحاياها على الفريسة المصابة، حيث كانت تبدو على الحمار إصابة بساقه اليمنى، إذ كان يترنح أثناء محاولته اليائسة للفرار.وغلبت الكثرة شجاعة الحمار الذي كان بلا حول ولا قوة أما العصابة المؤلفة من 5 ضباع جائعة، حيث أنها بعد أن أنهكته، أسقطته إلى الأرض وبدأت التهامه.وعلى الرغم من أن الضباع معروفة بكونها حيوانات قمامة (أي أنها تأكل جيف وبواقي صيد المفترسات الأخرى)، إلا أنها كثيرا ما تقوم بالصيد لوحدها، بشسكل فردي أو جماعي.وتنقسم الضباع إلى عدة فصائل، أشهرها الضبع المرقط في أفريقيا، وذئب الأرض والذي ينتشر بالصومال وسواحل البحر الأحمر، والضبع البني الذي يستوطن جنوبي القارة الأفريقية، والضبع المخطط المنتشر في أفريقيا والشرق الأوسط وغربي الهند وباكستان.
وغلبت الكثرة شجاعة الحمار الذي كان بلا حول ولا قوة أما العصابة المؤلفة من 5 ضباع جائعة، حيث أنها بعد أن أنهكته، أسقطته إلى الأرض وبدأت التهامه.
وعلى الرغم من أن الضباع معروفة بكونها حيوانات قمامة (أي أنها تأكل جيف وبواقي صيد المفترسات الأخرى)، إلا أنها كثيرا ما تقوم بالصيد لوحدها، بشسكل فردي أو جماعي.
وتنقسم الضباع إلى عدة فصائل، أشهرها الضبع المرقط في أفريقيا، وذئب الأرض والذي ينتشر بالصومال وسواحل البحر الأحمر، والضبع البني الذي يستوطن جنوبي القارة الأفريقية، والضبع المخطط المنتشر في أفريقيا والشرق الأوسط وغربي الهند وباكستان.