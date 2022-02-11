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https://arabic.sputniknews.com/20220211/علماء-يحققون-في-تسبب-لقاحي-فايزر-ومودرنا-باضطرابات-للنساء-1058431982.html
علماء يحققون في تسبب لقاحي "فايزر" و"مودرنا" باضطرابات للنساء
علماء يحققون في تسبب لقاحي "فايزر" و"مودرنا" باضطرابات للنساء
قالت لجنة السلامة التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، إنها تراجع تقارير حدوث نزيف حيضي غزير وغياب الدورة الشهرية لدى النساء اللائي تلقين لقاحي... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T18:10+0000
2022-02-11T18:11+0000
منوعات
علوم
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وأوضحت اللجنة أن التقييم جاء في ضوء تقارير عن حدوث اضطرابات بالدورة الشهرية بعد تلقي أي من اللقاحين، وكلاهما يعتمد على تقنية "الرنا المرسال"، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك علاقة سببية، بحسب شبكة "سي إن بي سي".وأضافت أن اضطرابات الدورة الشهرية يمكن أن تحدث بسبب مجموعة من الحالات الطبية الأساسية وكذلك من الإجهاد والتعب، مضيفة أنها أُبلغت أيضا بحالات من هذه الاضطرابات بعد الإصابة بفيروس كورونا.هناك ربط بين التطعيم وتغيير صغير ومؤقت في طول الدورة الشهرية، وفقا لدراسة حديثة مولتها المعاهد الوطنية للصحة في أمريكا، والتي جمعت بيانات من ما يقرب من 4000 مستخدم لتطبيق هاتف ذكي يتتبع دورات الحيض.لكن وكالة الأدوية الأوروبية قالت في ديسمبر/ كانون الأول إنها لم تثبت وجود صلة بين التغيرات في دورات الحيض واللقاحات، بعد أن أشارت دراسة في النرويج إلى أن بعض النساء يعانين من فترات أكثر غزارة بعد تلقيحهن.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/أرباح-فايزر-تتضاعف-إلى-22-مليار-دولار-بفضل-مبيعات-لقاح-كورونا-1058221119.html
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منوعات, علوم

علماء يحققون في تسبب لقاحي "فايزر" و"مودرنا" باضطرابات للنساء

18:10 GMT 11.02.2022 (تم التحديث: 18:11 GMT 11.02.2022)
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov / الذهاب إلى بنك الصورالتطعيم ضد "كوفيد 19"، فيروس كورونا، روسيا
التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov
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قالت لجنة السلامة التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، إنها تراجع تقارير حدوث نزيف حيضي غزير وغياب الدورة الشهرية لدى النساء اللائي تلقين لقاحي كورونا من شركتي "فايزر" و"مودرنا".
وأوضحت اللجنة أن التقييم جاء في ضوء تقارير عن حدوث اضطرابات بالدورة الشهرية بعد تلقي أي من اللقاحين، وكلاهما يعتمد على تقنية "الرنا المرسال"، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك علاقة سببية، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
وأضافت أن اضطرابات الدورة الشهرية يمكن أن تحدث بسبب مجموعة من الحالات الطبية الأساسية وكذلك من الإجهاد والتعب، مضيفة أنها أُبلغت أيضا بحالات من هذه الاضطرابات بعد الإصابة بفيروس كورونا.
لقاح فايزر الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
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هناك ربط بين التطعيم وتغيير صغير ومؤقت في طول الدورة الشهرية، وفقا لدراسة حديثة مولتها المعاهد الوطنية للصحة في أمريكا، والتي جمعت بيانات من ما يقرب من 4000 مستخدم لتطبيق هاتف ذكي يتتبع دورات الحيض.
لكن وكالة الأدوية الأوروبية قالت في ديسمبر/ كانون الأول إنها لم تثبت وجود صلة بين التغيرات في دورات الحيض واللقاحات، بعد أن أشارت دراسة في النرويج إلى أن بعض النساء يعانين من فترات أكثر غزارة بعد تلقيحهن.
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