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https://arabic.sputniknews.com/20220211/علماء-يكشفون-عن-أعراض-سرطان-صعب-التشخيص-منها-فقدان-الشهية-1058386663.html
علماء يكشفون عن أعراض سرطان صعب التشخيص... منها فقدان الشهية
علماء يكشفون عن أعراض سرطان صعب التشخيص... منها فقدان الشهية
حدد الأطباء البريطانيون الأعراض الرئيسية لسرطان الكلى، والتي يمكن اكتشافها في نصف الحالات فقط. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T13:25+0000
2022-02-11T13:32+0000
علوم
مرض السرطان...الكشف عنه ومحاربته
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وفقا لخبراء من سرطان الكلى في المملكة المتحدة، فقد وصل حوالي 42 في المائة من الأورام بالفعل إلى المرحلة الثالثة أو الرابعة بحلول وقت الكشف، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.ودعا رئيس المنظمة، نيك توركنتين، إلى مزيد من التشخيص الذاتي، "التعليم هو أفضل طريقة للوقاية حيث نشجع الناس على مراقبة الأعراض المصاحبة لسرطان الكلى ومراجعة الطبيب إذا كانت لديهم أي علامات مقلقة. إذا كان الألم خفيفا جدا وطويل الأمد في الظهر أو الجانب، ضعف".وكشف عن أعراض هذا النوع من السرطان، والتي تشمل فقدان الشهية وانخفاض حاد في الوزن وارتفاع ضغط الدم والحمى وزيادة التعرق ليلا، بالإضافة إلى آلام في العظام وسعال الدم.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/شرب-هذا-العصير-كل-يوم-يمنع-السرطان-1054359167.html
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علوم, مرض السرطان...الكشف عنه ومحاربته

علماء يكشفون عن أعراض سرطان صعب التشخيص... منها فقدان الشهية

13:25 GMT 11.02.2022 (تم التحديث: 13:32 GMT 11.02.2022)
© Photo / ESOصورة تظهر سديم "مخلب القط" و "سرطان البحر"، التقطها تلسكوب واسع الزاوية
صورة تظهر سديم مخلب القط و سرطان البحر، التقطها تلسكوب واسع الزاوية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Photo / ESO
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حدد الأطباء البريطانيون الأعراض الرئيسية لسرطان الكلى، والتي يمكن اكتشافها في نصف الحالات فقط.
وفقا لخبراء من سرطان الكلى في المملكة المتحدة، فقد وصل حوالي 42 في المائة من الأورام بالفعل إلى المرحلة الثالثة أو الرابعة بحلول وقت الكشف، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.
ودعا رئيس المنظمة، نيك توركنتين، إلى مزيد من التشخيص الذاتي، "التعليم هو أفضل طريقة للوقاية حيث نشجع الناس على مراقبة الأعراض المصاحبة لسرطان الكلى ومراجعة الطبيب إذا كانت لديهم أي علامات مقلقة. إذا كان الألم خفيفا جدا وطويل الأمد في الظهر أو الجانب، ضعف".
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وكشف عن أعراض هذا النوع من السرطان، والتي تشمل فقدان الشهية وانخفاض حاد في الوزن وارتفاع ضغط الدم والحمى وزيادة التعرق ليلا، بالإضافة إلى آلام في العظام وسعال الدم.
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