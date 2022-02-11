https://arabic.sputniknews.com/20220211/علماء-يكشفون-عن-أعراض-سرطان-صعب-التشخيص-منها-فقدان-الشهية-1058386663.html

علماء يكشفون عن أعراض سرطان صعب التشخيص... منها فقدان الشهية

علماء يكشفون عن أعراض سرطان صعب التشخيص... منها فقدان الشهية

حدد الأطباء البريطانيون الأعراض الرئيسية لسرطان الكلى، والتي يمكن اكتشافها في نصف الحالات فقط. 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T13:25+0000

2022-02-11T13:25+0000

2022-02-11T13:32+0000

علوم

مرض السرطان...الكشف عنه ومحاربته

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وفقا لخبراء من سرطان الكلى في المملكة المتحدة، فقد وصل حوالي 42 في المائة من الأورام بالفعل إلى المرحلة الثالثة أو الرابعة بحلول وقت الكشف، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.ودعا رئيس المنظمة، نيك توركنتين، إلى مزيد من التشخيص الذاتي، "التعليم هو أفضل طريقة للوقاية حيث نشجع الناس على مراقبة الأعراض المصاحبة لسرطان الكلى ومراجعة الطبيب إذا كانت لديهم أي علامات مقلقة. إذا كان الألم خفيفا جدا وطويل الأمد في الظهر أو الجانب، ضعف".وكشف عن أعراض هذا النوع من السرطان، والتي تشمل فقدان الشهية وانخفاض حاد في الوزن وارتفاع ضغط الدم والحمى وزيادة التعرق ليلا، بالإضافة إلى آلام في العظام وسعال الدم.

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علوم, مرض السرطان...الكشف عنه ومحاربته