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https://arabic.sputniknews.com/20220211/غذاء-مفيد-للرئتين-1058347232.html
غذاء مفيد للرئتين
غذاء مفيد للرئتين
تحدث الدكتور في العلوم الطبية، وخبير التغذية الروسي ميخائيل غينزبورغ يوم عن الغذاء الأكثر فائدة للرئتين. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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وقال الخبير على الهواء على قناة "روسيا 1 " التلفزيونية: "اتضح أنه إذا تناولت حبتين من الطماطم على الأقل في اليوم، فإن استعادة وظائف الرئة تتسارع بشكل كبير".وأضاف غينزبورج أيضًا أن الطماطم يمكن أن تمنع أيضًا تلف الرئة المرتبط بالشيخوخة أثناء الشيخوخة البشرية الطبيعية.
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غذاء مفيد للرئتين

08:20 GMT 11.02.2022 (تم التحديث: 08:21 GMT 11.02.2022)
© Sputnik . Igor Zaremboالرئتين
الرئتين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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تحدث الدكتور في العلوم الطبية، وخبير التغذية الروسي ميخائيل غينزبورغ يوم عن الغذاء الأكثر فائدة للرئتين.
وقال الخبير على الهواء على قناة "روسيا 1 " التلفزيونية: "اتضح أنه إذا تناولت حبتين من الطماطم على الأقل في اليوم، فإن استعادة وظائف الرئة تتسارع بشكل كبير".
توصل غينزبورغ إلى هذه الاستنتاجات بعد قراءة نتائج دراسة صينية شارك فيها مدخنون يعانون من تلف في الرئة. وجد العلماء أن الطماطم تساهم في استعادة الجهاز التنفسي.
وأضاف غينزبورج أيضًا أن الطماطم يمكن أن تمنع أيضًا تلف الرئة المرتبط بالشيخوخة أثناء الشيخوخة البشرية الطبيعية.
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