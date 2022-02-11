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https://arabic.sputniknews.com/20220211/غذاء-مفيد-للرئتين-1058347232.html
غذاء مفيد للرئتين
غذاء مفيد للرئتين
تحدث الدكتور في العلوم الطبية، وخبير التغذية الروسي ميخائيل غينزبورغ يوم عن الغذاء الأكثر فائدة للرئتين. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T08:20+0000
2022-02-11T08:20+0000
2022-02-11T08:21+0000
مجتمع
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وقال الخبير على الهواء على قناة "روسيا 1 " التلفزيونية: "اتضح أنه إذا تناولت حبتين من الطماطم على الأقل في اليوم، فإن استعادة وظائف الرئة تتسارع بشكل كبير".وأضاف غينزبورج أيضًا أن الطماطم يمكن أن تمنع أيضًا تلف الرئة المرتبط بالشيخوخة أثناء الشيخوخة البشرية الطبيعية.
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مجتمع
غذاء مفيد للرئتين 08:20 GMT 11.02.2022 (تم التحديث: 08:21 GMT 11.02.2022) تابعنا عبر
تحدث الدكتور في العلوم الطبية، وخبير التغذية الروسي ميخائيل غينزبورغ يوم عن الغذاء الأكثر فائدة للرئتين.
وقال الخبير على الهواء على قناة "روسيا 1 " التلفزيونية: "اتضح أنه إذا تناولت حبتين من الطماطم على الأقل في اليوم، فإن استعادة وظائف الرئة تتسارع بشكل كبير".
توصل غينزبورغ إلى هذه الاستنتاجات بعد قراءة نتائج دراسة صينية شارك فيها مدخنون يعانون من تلف في الرئة. وجد العلماء أن الطماطم تساهم في استعادة الجهاز التنفسي.
وأضاف غينزبورج أيضًا أن الطماطم يمكن أن تمنع أيضًا تلف الرئة المرتبط بالشيخوخة أثناء الشيخوخة البشرية الطبيعية.