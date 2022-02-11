https://arabic.sputniknews.com/20220211/غوتيريش-يوجه-دعوة-إلى-الليبيين-بعد-تأزم-المشهد-السياسي-في-البلاد-1058427850.html

غوتيريش يوجه دعوة إلى الليبيين بعد تأزم المشهد السياسي في البلاد

غوتيريش يوجه دعوة إلى الليبيين بعد تأزم المشهد السياسي في البلاد

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، جميع الأطراف الليبية إلى مواصلة الحفاظ على الاستقرار في البلاد "كأولوية قصوى" بعدما أثيرت مخاوف... 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T16:06+0000

2022-02-11T16:06+0000

2022-02-11T16:06+0000

أخبار ليبيا اليوم

منظمة الأمم المتحدة

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وذكر الأمين العام في بيان، جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن، مضيفا أنه يحيط علما بتعيين البرلمان الليبي لرئيس وزراء جديد، بحسب وكالة "فرانس برس".لم يذكر بيان الأمين العام رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد دبيبة بالاسم أو رئيس الوزراء الجديد المعين يوم الخميس فتحي باشاغا. كما لم يكرر غوتيريش ما قاله المتحدث باسمه في اليوم السابق، وهو أن الأمم المتحدة واصلت دعم دبيبة كرئيس وزراء مؤقت.صوت البرلمان الليبي في شرق البلاد على بعد مئات الأميال (كيلومترات) من العاصمة، على استبدال الدبيبة بوزير الداخلية السابق باشاغا، ما يثير احتمالية نشوب صراع على السلطة في العاصمة بعد عام ونصف من الهدوء النسبي.وتعهد دبيبة، قطب البناء الذي تم تعيينه قبل عام كجزء من جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، بتسليم السلطة إلى حكومة جاءت عبر "تصويت ديمقراطي" فقط. تولت حكومة الوحدة التابعة له السلطة في أوائل عام 2021.عندما أُلغيت انتخابات 24 ديسمبر/ كانون الأول وسط انقسامات عميقة حول أساسها القانوني ووجود العديد من المرشحين المثيرين للجدل، اتهم منافسوه بأن فترة ولايته قد انتهت.

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أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة