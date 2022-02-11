https://arabic.sputniknews.com/20220211/فضل-شاكر-يطرح-أول-ألبوم-غنائي-بعد-عودته-من-الاعتزال-1058426873.html
فضل شاكر يطرح أول ألبوم غنائي بعد عودته من الاعتزال
فضل شاكر يطرح أول ألبوم غنائي بعد عودته من الاعتزال
يستعد الفنان اللبناني، فضل شاكر، لطرح ألبوم غنائي كامل له، يعود به بعد سنوات من قرار تراجعه عن الاعتزال. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T15:39+0000
2022-02-11T15:39+0000
2022-02-11T15:39+0000
مجتمع
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الألبوم الجديد يحمل اسم "بجامل ناس"، وهو من إنتاج وتوزيع "روتانا"، التي طرحت ملصقه الدعائي استعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة، وفقا لمجلة "الجرس" اللبنانية.وينشغل فضل شاكر حاليا بوضح اللمسات النهائية على الألبوم الجديد.وظل فضل شاكر خلال السنوات الماضية يكتفي بطرح أغنيات منفردة لجمهوره، دون أن يطرح ألبوم غنائي رسميا، ومنها "غيب" و"بتوحشيني"، فضلا عن إعادته تقديم أغنية الأطفال "ذهب الليل" للفنان المصري الراحل، محمد فوزي.وكان فضل شاكر أعلن عودته للحياة الفنية في عام 2018، بعد 7 سنوات من الاعتزال، إذ كان منضما وقتها إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير.وفي العام الماضي، أصدر القضاء اللبناني حكما بالسجن 22 عاما بحق شاكر في عدة جرائم بينها تمويل الإرهاب، على خلفية مشاركته مع أحمد الأسير بقتال الجيش اللبناني في منطقة عبرا في صيدا عام 2013.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
فضل شاكر يطرح أول ألبوم غنائي بعد عودته من الاعتزال
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يستعد الفنان اللبناني، فضل شاكر، لطرح ألبوم غنائي كامل له، يعود به بعد سنوات من قرار تراجعه عن الاعتزال.
الألبوم الجديد يحمل اسم "بجامل ناس"، وهو من إنتاج وتوزيع "روتانا"، التي طرحت ملصقه الدعائي استعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة، وفقا لمجلة "الجرس"
اللبنانية.
وينشغل فضل شاكر حاليا بوضح اللمسات النهائية على الألبوم الجديد.
وظل فضل شاكر خلال السنوات الماضية يكتفي بطرح أغنيات منفردة لجمهوره، دون أن يطرح ألبوم غنائي رسميا، ومنها "غيب" و"بتوحشيني"، فضلا عن إعادته تقديم أغنية الأطفال "ذهب الليل"
للفنان المصري الراحل، محمد فوزي.
وكان فضل شاكر
أعلن عودته للحياة الفنية في عام 2018، بعد 7 سنوات من الاعتزال، إذ كان منضما وقتها إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير.
وفي العام الماضي، أصدر القضاء اللبناني حكما بالسجن 22 عاما بحق شاكر في عدة جرائم بينها تمويل الإرهاب
، على خلفية مشاركته مع أحمد الأسير بقتال الجيش اللبناني في منطقة عبرا في صيدا عام 2013.