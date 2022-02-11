https://arabic.sputniknews.com/20220211/فنلندا-والولايات-المتحدة-توقعان-صفقة-مقاتلات-متطورة-من-طراز-إف-35-1058392381.html
فنلندا والولايات المتحدة توقعان صفقة مقاتلات متطورة من طراز "إف-35"
فنلندا والولايات المتحدة توقعان صفقة مقاتلات متطورة من طراز "إف-35"
وقعت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الجمعة، اتفاقية مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، بشأن توريد طائرات مقاتلة متعددة المهام، من طراز "أف – 35". 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T14:00+0000
2022-02-11T14:00+0000
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هلسنكي - سبوتنيك. جاء ذلك بعدما اتخذ مجلس الوزراء الفنلندي قرار شراء الطائرات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وسيتم تنفيذ صفقة المقاتلات متعددة المهام، وفقا لإجراءات الحكومة الأمريكية لبيع المعدات العسكرية إلى الخارج. ويمثل الولايات المتحدة، في تنفيذ الاتفاقات، مكتب تصميم "إف - 35"، التابع لوزارة الدفاع الأمريكية.وتتضمن عقود التوريد، بحسب البيان، تسليم 64 مقاتلة من طراز "إف - 35 إيه بلوك 4" متعددة المهام، خلال الفترة ما بين عامي 2025-2030.كما تتضمن، محركات ومعدات الصيانة، والأنظمة، وقطع الغيار، ومعدات الاستبدال، ومعدات التدريب والخدمات اللازمة للتشغيل والصيانة، وتشمل الاتفاقية بين البلدين، أيضا، تدريب الطيارين التابعين لقوات الدفاع الفنلندية.ويمكن لهذا الطراز من الطائرات المقاتلة أن يهبط عموديا؛ وأن يحلق من مدرج طوله 500 قدما، وليس من مطار فقط؛ كذلك يستطيع تفادي الرادارات، والتحليق لمسافات طويلة، دون الحاجة للتزود بالوقود.وتقدر سرعة الطائرة بـ 1.6 ماخ (1960 كيلومترا في الساعة)، ويصل مدى طيرانها إلى 2200 كيلومتر؛ وهي قادرة على حمل 16 طنا من الذخيرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
فنلندا والولايات المتحدة توقعان صفقة مقاتلات متطورة من طراز "إف-35"
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وقعت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الجمعة، اتفاقية مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، بشأن توريد طائرات مقاتلة متعددة المهام، من طراز "أف – 35".
هلسنكي - سبوتنيك
. جاء ذلك بعدما اتخذ مجلس الوزراء الفنلندي قرار شراء الطائرات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وذكر بيان وزارة الدفاع الفنلندية أن "وزير الدفاع، أنتي كايكونين، وقع اتفاقية التعاون الصناعي اليوم الجمعة الموافق 11 فبراير/شباط 2022، في هلسنكي. تم توقيع الاتفاقية مع شركة تصنيع الطائرات المقاتلة لوكهيد مارتن، وشركة تصنيع المحركات برات آند ويتني، والتي تعتبر جزءا من مجموعة رايثيون تيكنولوجيز".
وسيتم تنفيذ صفقة المقاتلات متعددة المهام، وفقا لإجراءات الحكومة الأمريكية لبيع المعدات العسكرية إلى الخارج. ويمثل الولايات المتحدة، في تنفيذ الاتفاقات، مكتب تصميم "إف - 35"، التابع لوزارة الدفاع الأمريكية.
وتتضمن عقود التوريد، بحسب البيان، تسليم 64 مقاتلة من طراز "إف - 35 إيه بلوك 4" متعددة المهام، خلال الفترة ما بين عامي 2025-2030.
كما تتضمن، محركات ومعدات الصيانة، والأنظمة، وقطع الغيار، ومعدات الاستبدال، ومعدات التدريب والخدمات اللازمة للتشغيل والصيانة، وتشمل الاتفاقية بين البلدين، أيضا، تدريب الطيارين التابعين لقوات الدفاع الفنلندية.
ويمكن لهذا الطراز من الطائرات المقاتلة أن يهبط عموديا؛ وأن يحلق من مدرج طوله 500 قدما، وليس من مطار فقط؛ كذلك يستطيع تفادي الرادارات، والتحليق لمسافات طويلة، دون الحاجة للتزود بالوقود.
وتقدر سرعة الطائرة بـ 1.6 ماخ (1960 كيلومترا في الساعة)، ويصل مدى طيرانها إلى 2200 كيلومتر؛ وهي قادرة على حمل 16 طنا من الذخيرة.