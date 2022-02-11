https://arabic.sputniknews.com/20220211/قائمة-حديثة-بأكثر-الدول-إدمانا-للهواتف-الذكية-من-بينها-مصر-والسعودية-1058415484.html

قائمة حديثة بأكثر الدول إدمانا للهواتف الذكية... من بينها مصر والسعودية

قائمة حديثة بأكثر الدول إدمانا للهواتف الذكية... من بينها مصر والسعودية

كشفت دراسة حديثة عن الدول التي لديها أعلى معدلات إدمان للهواتف الذكية.‏ 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T14:44+0000

2022-02-11T14:44+0000

2022-02-11T14:44+0000

مجتمع

مصر

أخبار مصر الآن

السعودية

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1058415369_0:21:1257:728_1920x0_80_0_0_5883b029f7078d6c8731e8e7e911eb20.jpg

ومن أجل التوصل إلى النتائج، استخدم الباحثون في جامعة ماكغيل الكندية بيانات عن استخدام الهواتف الذكية بين عامي 2014 و2020 من ما يقرب من 34 ألف مشارك في 24 دولة حول العالم.وتصدر قائمة أكثر الدول إدمانا للهواتف الذكية الصين والمملكة العربية السعودية وماليزيا، بينما تذيلت ألمانيا وفرنسا القائمة.واحتلت بريطانيا المرتبة 16 فقط من بين 24 دولة، بينما كانت أمريكا في المركز الـ18.وأجرى الدراسة باحثون في جامعة ماكغيل في مونتريال بكندا، ونشرت في مجلة "Computers in Human Behavior".ونظر الفريق في 81 دراسة سابقة تتناول استخدام الهاتف من قبل المراهقين والشباب، وكلها تستند إلى مقياس إدمان الهواتف الذكية (SAS)، وهو الأكثر استخداما لإدمان الهواتف الذكية، والذي يبحث في استخدام الهاتف الذكي فيما يتعلق باضطرابات الحياة اليومية وفقدان السيطرة وأعراض الانسحاب.وتراوحت أعمار المشاركين من 15 إلى 35 عاما، على الرغم من أن متوسط ​​العمر الإجمالي كان 28.8 عاما، بينما كان معظم المشاركين من الإناث بنسبة 60 في المئة.وحدد الباحثون لكل دولة درجة لاستخدام الهاتف الذكي المثير للمشاكل، والتي تتراوح من 10 إلى 60، واحتلت الصين المرتبة الأعلى برصيد 36 من أصل 60، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني برصيد 35 من أصل 60، وجمهورية مصر العربية في المركز التاسع برصيد 29.ويعتقد الباحثون أن التفسير المحتمل للاختلاف في الترتيب بالقائمة قد يكون نتيجة تباين الأعراف الاجتماعية، والتوقعات الثقافية المحيطة بأهمية البقاء على اتصال بانتظام من خلال الهواتف الذكية.وخلص مؤلفو الدراسة إلى، أنه "نظرا لأن المؤسسات تتبع مقاييس موضوعية مثل ملكية الهواتف الذكية ووقت الشاشة، فمن المهم أيضا تقييم الجوانب الذاتية والعواقب النفسية لهذا الانتشار".وأعربوا عن أملهم أن تساعد نتائجهم الباحثين وصانعي السياسات على تحديد وتوقع استخدام الهواتف الذكية المثير للمشاكل في جميع أنحاء العالم.ورتبت الدراسة الحديثة الدول الـ24 الأكثر إدمانا للهواتف الذكية وفقا لمقياس إدمان الهواتف الذكية (SAS) كما يلي:1) الصين 36 من 602) السعودية 35.73 من 603) ماليزيا 35.43 من 604) البرازيل 32 من 605) كوريا الجنوبية 31.62 من 606) إيران 31.52 من 607) كندا 31.11 من 608) تركيا 30 من 609) مصر 29.54 من 6010) نيبال 29.41 من 6011) إيطاليا 28.82 من 6012) أستراليا 28.61 من 6013) إسرائيل 28:29 من 6014) صربيا 28.16 من 6015) اليابان 27.71 من 6016) بريطانيا 27.69 من 6017) الهند 27.2 من 6018) أمريكا 26.68 من 6019) رومانيا 25 من 6020) نيجيريا 24.73 من 6021) بلجيكا 24.24 من 6022) سويسرا 23.45 من 6023) فرنسا 20.29 من 6024) ألمانيا 18.44 من 60

https://arabic.sputniknews.com/20200219/إدمان-الهواتف-الذكية-يغير-حجم-وشكل-الدماغ--1044600434.html

مصر

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم