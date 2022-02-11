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https://arabic.sputniknews.com/20220211/كابولوف-موسكو-لا-تستبعد-مشاركة-لندن-في-تنظيم-احتجاجات-كازاخستان-الأخيرة-1058370153.html
كابولوف: موسكو لا تستبعد مشاركة لندن في تنظيم احتجاجات كازاخستان الأخيرة
كابولوف: موسكو لا تستبعد مشاركة لندن في تنظيم احتجاجات كازاخستان الأخيرة
قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، زامير كابولوف، إن موسكو لا تستبعد مشاركة المملكة المتحدة في تنظيم الاحتجاجات، التي شهدتها كازاخستان في أوائل... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T09:15+0000
2022-02-11T09:15+0000
كازاخستان
الخارجية الروسية
بريطانيا
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وأكد كابولوف أن الاحتجاجات الشعبية، التي تحولت إلى مذابح في وقت لاحق، لا علاقة لها بـ "المشكلة الأفغانية" بشكل مباشر، على الرغم من أن الأفغان كانوا على الأرجح من بين المشاركين فيها. في الوقت نفسه، شدد الدبلوماسي، أنه على الرغم من أن حكومة كازاخستان لم تؤكد هذه المعلومات بعد، فإن "اليد الخارجية" وراء الاحتجاجات ظاهرة بالفعل.وقال "تبدو وكأنها يد بريطانية، متشابهة للغاية. وهناك حجج تدعم هذا (...) كانت هناك يد خارجية، لكن طالبان (تخضع حركة طالبان لعقوبات أممية بسبب الأنشطة الإرهابية) لا علاقة لها بها على الإطلاق".وكانت كازاخستان شهدت، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدام عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن، وقتلوا عددا منهم، وسطوا على المراكز التجارية والبنوك وغيرها، لا سيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.وأعلن الرئيس الحالي للبلاد، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقرا".
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كازاخستان, الخارجية الروسية, بريطانيا

كابولوف: موسكو لا تستبعد مشاركة لندن في تنظيم احتجاجات كازاخستان الأخيرة

09:15 GMT 11.02.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورالمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية، زامير كابولوف
المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية، زامير كابولوف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، زامير كابولوف، إن موسكو لا تستبعد مشاركة المملكة المتحدة في تنظيم الاحتجاجات، التي شهدتها كازاخستان في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي.
وأكد كابولوف أن الاحتجاجات الشعبية، التي تحولت إلى مذابح في وقت لاحق، لا علاقة لها بـ "المشكلة الأفغانية" بشكل مباشر، على الرغم من أن الأفغان كانوا على الأرجح من بين المشاركين فيها. في الوقت نفسه، شدد الدبلوماسي، أنه على الرغم من أن حكومة كازاخستان لم تؤكد هذه المعلومات بعد، فإن "اليد الخارجية" وراء الاحتجاجات ظاهرة بالفعل.
وقال "تبدو وكأنها يد بريطانية، متشابهة للغاية. وهناك حجج تدعم هذا (...) كانت هناك يد خارجية، لكن طالبان (تخضع حركة طالبان لعقوبات أممية بسبب الأنشطة الإرهابية) لا علاقة لها بها على الإطلاق".
وكانت كازاخستان شهدت، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدام عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن، وقتلوا عددا منهم، وسطوا على المراكز التجارية والبنوك وغيرها، لا سيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.
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وأعلن الرئيس الحالي للبلاد، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقرا".
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