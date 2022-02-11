https://arabic.sputniknews.com/20220211/كابولوف-موسكو-لا-تستبعد-مشاركة-لندن-في-تنظيم-احتجاجات-كازاخستان-الأخيرة-1058370153.html

كابولوف: موسكو لا تستبعد مشاركة لندن في تنظيم احتجاجات كازاخستان الأخيرة

كابولوف: موسكو لا تستبعد مشاركة لندن في تنظيم احتجاجات كازاخستان الأخيرة

قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، زامير كابولوف، إن موسكو لا تستبعد مشاركة المملكة المتحدة في تنظيم الاحتجاجات، التي شهدتها كازاخستان في أوائل... 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T09:15+0000

2022-02-11T09:15+0000

2022-02-11T09:15+0000

كازاخستان

الخارجية الروسية

بريطانيا

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وأكد كابولوف أن الاحتجاجات الشعبية، التي تحولت إلى مذابح في وقت لاحق، لا علاقة لها بـ "المشكلة الأفغانية" بشكل مباشر، على الرغم من أن الأفغان كانوا على الأرجح من بين المشاركين فيها. في الوقت نفسه، شدد الدبلوماسي، أنه على الرغم من أن حكومة كازاخستان لم تؤكد هذه المعلومات بعد، فإن "اليد الخارجية" وراء الاحتجاجات ظاهرة بالفعل.وقال "تبدو وكأنها يد بريطانية، متشابهة للغاية. وهناك حجج تدعم هذا (...) كانت هناك يد خارجية، لكن طالبان (تخضع حركة طالبان لعقوبات أممية بسبب الأنشطة الإرهابية) لا علاقة لها بها على الإطلاق".وكانت كازاخستان شهدت، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدام عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن، وقتلوا عددا منهم، وسطوا على المراكز التجارية والبنوك وغيرها، لا سيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.وأعلن الرئيس الحالي للبلاد، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقرا".

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كازاخستان, الخارجية الروسية, بريطانيا