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https://arabic.sputniknews.com/20220211/لاعبو-تشيلسي-الإنجليزي-يؤدون-صلاة-الجمعة-في-الإمارات-أثناء-مونديال-الأندية-صورة-1058384259.html
لاعبو تشيلسي الإنجليزي يؤدون صلاة الجمعة في الإمارات أثناء مونديال الأندية... صورة
لاعبو تشيلسي الإنجليزي يؤدون صلاة الجمعة في الإمارات أثناء مونديال الأندية... صورة
أستغل بعض لاعبي نادي تشيلسي الإنجليزي، المسلمون، وجودهم في الإمارات، وأدوا صلاة الجمعة بمسجد الشيخ زايد بالعاصمة أبوظبي. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T12:37+0000
2022-02-11T12:37+0000
2022-02-11T12:37+0000
نادي تشيلسي
رياضة
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ونشر لاعب الفريق أنطونيو روديغر صورة عبر حسابه بـ"إنستغرام" تجمعه وزملاء له بالفريق وهم يرتدون الجلباب، أمام مسجد الشيخ زايد وهم المغربي حكيم زياش، والفرنسيين نغولو كانتي ومالانج سار.يذكر أن تشيلسي (بطل لدوري أبطال أوروبا)، يتواجد حاليا في الإمارات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام في الفترة من 3 فبراير/شباط الحالي إلى يوم 12 من نفس الشهر.ولعب تشيلسي يوم الأربعاء الماضي أمام الهلال السعودي في دور قبل النهائي، وانتهى اللقاء لصالح الفريق الإنجليزي بهدف دون رد.ومن المقرر أن يواجه تشيلسي نادي بالميراس البرازيلي، غدا السبت، في النهائي الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/لقطة-طريفة-لمدافع-تشيلسي-وهو-يحاول-إيقاف-محمد-صلاح-تثير-تفاعلا-واسعا-فيديو-1054965769.html
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نادي تشيلسي, رياضة, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
لاعبو تشيلسي الإنجليزي يؤدون صلاة الجمعة في الإمارات أثناء مونديال الأندية... صورة تابعنا عبر
أستغل بعض لاعبي نادي تشيلسي الإنجليزي، المسلمون، وجودهم في الإمارات، وأدوا صلاة الجمعة بمسجد الشيخ زايد بالعاصمة أبوظبي.
ونشر لاعب الفريق
أنطونيو روديغر
صورة عبر حسابه بـ"إنستغرام" تجمعه وزملاء له بالفريق وهم يرتدون الجلباب، أمام مسجد الشيخ زايد وهم المغربي حكيم زياش، والفرنسيين نغولو كانتي ومالانج سار.
وأرفق روديغر الصورة بتعليق "جمعة مباركة لجميع إخواني وأخواتي المسلمين".
يذكر أن تشيلسي (بطل لدوري أبطال أوروبا)، يتواجد حاليا في الإمارات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام في الفترة من 3 فبراير/شباط الحالي إلى يوم 12 من نفس الشهر.
ولعب
تشيلسي
يوم الأربعاء الماضي أمام الهلال السعودي في دور قبل النهائي، وانتهى اللقاء لصالح الفريق الإنجليزي بهدف دون رد.
ومن المقرر أن يواجه تشيلسي نادي بالميراس البرازيلي، غدا السبت، في النهائي الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش.