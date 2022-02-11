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لتخيف الأزمة المالية... الخطوط التونسية تعتزم تسريح نحو ألف موظف
لتخيف الأزمة المالية... الخطوط التونسية تعتزم تسريح نحو ألف موظف
تعتزم شركة الخطوط الجوية التونسية، تسريح نحو ألف موظف بدءا من هذا العام. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T07:41+0000
2022-02-11T07:41+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وأكد الرئيس التنفيذي للخطوط التونسية خالد الشلي،اليوم الخميس، أن الشركة تعتزم تسريح نحو ألف من موظفيها خلال عامين أو ثلاثة تبدأ في 2022 في إطار خطط لتخفيف الصعوبات المالية، التي تعاني منها الشركة الحكومية، وفق وكالة "رويترز".هذا وأعلنت وسائل إعلام تونسية، في وقت يسابق" أن الخطوط التونسية سجلت خسارة صافية تفوق 336 مليون دينار في 2020، مقابل 18.9 مليون دينار في 2019.وأشارت الإذاعة نقلا عن تقرير المنشآت العمومية نشرته وزارة المالية، إلى أن هذه الخسارة جاءت جرّاء انخفاض إيرادات استغلال الخطوط الجوية التونسية.وأكدت أن "التكاليف المتعلقة بالأعوان أثرت بشكل كبير على القدرة التنافسية للخطوط الجوية التونسية حيث ارتفعت بنسبة 11.6% في 2020".
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

لتخيف الأزمة المالية... الخطوط التونسية تعتزم تسريح نحو ألف موظف

07:41 GMT 11.02.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالخطوط الجوية التونسية
الخطوط الجوية التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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تعتزم شركة الخطوط الجوية التونسية، تسريح نحو ألف موظف بدءا من هذا العام.
وأكد الرئيس التنفيذي للخطوط التونسية خالد الشلي،اليوم الخميس، أن الشركة تعتزم تسريح نحو ألف من موظفيها خلال عامين أو ثلاثة تبدأ في 2022 في إطار خطط لتخفيف الصعوبات المالية، التي تعاني منها الشركة الحكومية، وفق وكالة "رويترز".
وقال الشلي خلال استقبال طائرة إيه 320 نيو: "ستعود الشركة إلى مكانها الطبيعي وتتغلب على الصعوبات من خلال تعزيز أسطولها وبرنامج إصلاح طموح".
هذا وأعلنت وسائل إعلام تونسية، في وقت يسابق" أن الخطوط التونسية سجلت خسارة صافية تفوق 336 مليون دينار في 2020، مقابل 18.9 مليون دينار في 2019.
وأشارت الإذاعة نقلا عن تقرير المنشآت العمومية نشرته وزارة المالية، إلى أن هذه الخسارة جاءت جرّاء انخفاض إيرادات استغلال الخطوط الجوية التونسية.
وأكدت أن "التكاليف المتعلقة بالأعوان أثرت بشكل كبير على القدرة التنافسية للخطوط الجوية التونسية حيث ارتفعت بنسبة 11.6% في 2020".
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