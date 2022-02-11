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https://arabic.sputniknews.com/20220211/لحظة-انفجار-شاحنة-محملة-بأسطوانات-غاز-في-بيروت-فيديو-1058388964.html
لحظة انفجار شاحنة محملة بأسطوانات غاز في بيروت... فيديو
لحظة انفجار شاحنة محملة بأسطوانات غاز في بيروت... فيديو
انفجرت شاحنة محملة بأسطوانات الغاز، اليوم الجمعة، بمنطقة أوتوستراد صربا كسروان، في العاصمة اللبنانية بيروت. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T13:51+0000
2022-02-11T13:51+0000
2022-02-11T13:51+0000
أخبار لبنان
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وأفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، بأن الحادث وقع على المسلك الشرقي لأوتوستراد صربا كسروان، وتسبب صوت الانفجار في حالة من الرعب بالمنطقة.وعلى الفور حضرت عناصر مركز جونية في الدفاع المدني، ونجحت في إخماد الحريق، الذي لم يسفر عن ضحايا، حيث اقتصرت الأضرار على الشاحنة التي انفجرت وبعض المبانى.وتسبب الحادث في توقف حركة السير بالأوتوستراد، وانتقلت الأجهزة الأمنية التي باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان لها: "إن انتشار النيران طال واجهات وشرفات مبنى مؤلف من 3 طبقات في الموقع، بالإضافة الى سيارة رباعية الدفع على أوتوستراد ذوق مكايل".وأضافت المديرية أن "الانفجار لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الماديات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
لحظة انفجار شاحنة محملة بأسطوانات غاز في بيروت... فيديو تابعنا عبر
انفجرت شاحنة محملة بأسطوانات الغاز، اليوم الجمعة، بمنطقة أوتوستراد صربا كسروان، في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، بأن الحادث وقع على المسلك الشرقي لأوتوستراد صربا كسروان، وتسبب صوت الانفجار في حالة من الرعب بالمنطقة.
وعلى الفور حضرت عناصر مركز جونية في الدفاع المدني، ونجحت في إخماد الحريق، الذي لم يسفر عن ضحايا، حيث اقتصرت الأضرار على الشاحنة التي انفجرت وبعض المبانى.
وتسبب الحادث في توقف حركة السير بالأوتوستراد، وانتقلت الأجهزة الأمنية التي باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان لها: "إن انتشار النيران طال واجهات وشرفات مبنى مؤلف من 3 طبقات في الموقع، بالإضافة الى سيارة رباعية الدفع على أوتوستراد ذوق مكايل".
وأضافت المديرية أن "الانفجار لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الماديات".