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https://arabic.sputniknews.com/20220211/ليس-السيتيغوارديولا-يحدد-أفضل-فريق-في-العالم-1058343226.html
ليس السيتي...غوارديولا يحدد أفضل فريق في العالم
ليس السيتي...غوارديولا يحدد أفضل فريق في العالم
صرح الإسباني بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بأن فريقه ليس الأفضل في العالم. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T05:40+0000
2022-02-11T05:40+0000
2022-02-11T05:40+0000
رياضة
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وجاءت تصريحات الإسباني في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد لقاء السيتي بفريق برينتفورد، والذي انتهى بفوز الأول بهدفين نظيفين.وفي سؤال حول أن السيتي هو الأفضل في العالم، أجاب غوارديولا: "لا لسنا الأفضل، أفضل فريق في العالم هو تشيلسي ، لقد فازوا بدوري أبطال أوروبا".هذا ويتصدر مانشستر سيتي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بـ60 نقطة جمعها من 24 مباراة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
ليس السيتي...غوارديولا يحدد أفضل فريق في العالم تابعنا عبر
صرح الإسباني بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بأن فريقه ليس الأفضل في العالم.
وجاءت تصريحات الإسباني في المؤتمر الصحفي الذي
عقد بعد لقاء السيتي
بفريق برينتفورد، والذي انتهى بفوز الأول بهدفين نظيفين.
وفي سؤال حول أن السيتي هو الأفضل في العالم، أجاب غوارديولا: "لا لسنا الأفضل، أفضل فريق في العالم هو تشيلسي ، لقد فازوا بدوري أبطال أوروبا".
هذا ويتصدر مانشستر سيتي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بـ60 نقطة جمعها من 24 مباراة.