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https://arabic.sputniknews.com/20220211/مادورو-يعد-بارتداء-بدلة-الأبطال-الخارقين-1058342368.html
مادورو يعد بارتداء بدلة الأبطال الخارقين
مادورو يعد بارتداء بدلة الأبطال الخارقين
ووعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالظهور علانية بزي بطل مسلسل الرسوم المتحركة الذي يعرض في البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T04:23+0000
2022-02-11T04:23+0000
العالم
نيكولاس مادورو
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هذه سلسلة من التمثيليات القصيرة، دقيقة ونصف، الشخصية الرئيسية فيها شخصية تدع SuperBigote (SuperBigote) ، والتي يمكن ترجمتها "الشارب الخارق". إنه يشبه مادورو، يرتدي بدلة حمراء وزرقاء تشبه الرجل الخارق وقبعة العلم الفنزويلي. مادورو نفسه أطلق على نفسه مازحا مرارا وتكرارا لقب " super bigote" خلال أحداث مختلفة.SuperBigote يحارب ضد الإمبريالية والعقوبات والوباء. تخطط شخصية سلبية، تشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، باستمرار وتحاول إلحاق الأذى بفنزويلا، لكن البطل الخارق يدمر كل خططها.قال مادورو عن المسلسل: "تعلم أن الأشخاص الذين يتمتعون بروح الدعابة جاءوا بهذه الفكرة، لأن الأشخاص الذين لا يتمتعون بروح الدعابة لا يفهمون كيف نستمتع بالحياة".وأضاف مادورو وهو يضحك في اجتماع يوم الخميس: "لديهم سوبرمان و سبايدرمان، ولدينا SuperBigote وأصدقائه".يحتوي المسلسل على شخصيات تصور زوجة الرئيس وأقرب زملائه.وتابع مبتسما: "المصنع يتم إنتاج الآلاف من أزياء Super Bigote. سأكون في أحد البرامج في هذا الزي، لذا استعد!".
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العالم, نيكولاس مادورو

مادورو يعد بارتداء بدلة الأبطال الخارقين

04:23 GMT 11.02.2022
© AFP 2021 / HANDOUT الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© AFP 2021 / HANDOUT
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ووعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالظهور علانية بزي بطل مسلسل الرسوم المتحركة الذي يعرض في البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول.
هذه سلسلة من التمثيليات القصيرة، دقيقة ونصف، الشخصية الرئيسية فيها شخصية تدع SuperBigote (SuperBigote) ، والتي يمكن ترجمتها "الشارب الخارق". إنه يشبه مادورو، يرتدي بدلة حمراء وزرقاء تشبه الرجل الخارق وقبعة العلم الفنزويلي. مادورو نفسه أطلق على نفسه مازحا مرارا وتكرارا لقب " super bigote" خلال أحداث مختلفة.
SuperBigote يحارب ضد الإمبريالية والعقوبات والوباء. تخطط شخصية سلبية، تشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، باستمرار وتحاول إلحاق الأذى بفنزويلا، لكن البطل الخارق يدمر كل خططها.
قال مادورو عن المسلسل: "تعلم أن الأشخاص الذين يتمتعون بروح الدعابة جاءوا بهذه الفكرة، لأن الأشخاص الذين لا يتمتعون بروح الدعابة لا يفهمون كيف نستمتع بالحياة".
وأضاف مادورو وهو يضحك في اجتماع يوم الخميس: "لديهم سوبرمان و سبايدرمان، ولدينا SuperBigote وأصدقائه".
يحتوي المسلسل على شخصيات تصور زوجة الرئيس وأقرب زملائه.
وتابع مبتسما: "المصنع يتم إنتاج الآلاف من أزياء Super Bigote. سأكون في أحد البرامج في هذا الزي، لذا استعد!".
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