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https://arabic.sputniknews.com/20220211/مايكروسوفت-تتعهد-بإصدار-ألعاب-أكتيفيشون-بليزارد-على-منصات-أخرى--1058344731.html
"مايكروسوفت" تتعهد بإصدار ألعاب" أكتيفيشون بليزارد" على منصات أخرى
"مايكروسوفت" تتعهد بإصدار ألعاب" أكتيفيشون بليزارد" على منصات أخرى
أعلنت "مايكروسوفت" إن خاصية " كول أوف ديوتي"، وألعاب Activision Blizzard الشائعة الأخرى عبر الأنظمة الأساسية ستظل متاحة على "بلايستيشن" وذلك بعد إتمام صفقة... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T07:21+0000
2022-02-11T07:21+0000
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وفقا لصحفي الألعاب والمدون دينيس روساكوف، فإن سياسة الحصريات تلحق الضرر باللاعبين والناشرين أنفسهم: "إن سياسة الحصريات تلحق الضرر باللاعبين لسبب واضح - حيث تحتاج إلى شراء عدة قطع مختلفة من الأجهزة. واليوم لا توجد تقنية أساسية الاختلافات بين Xbox و PlayStation ، لذلك من العار على نحو مضاعف أن Xbox Series X ، التي يمكن أن تطلق God Of War الجديدة ، و PlayStation 5 - Forza Horizon 5 ، لا تدعمهما. ونجاح إصدارات PlayStation الحصرية على الكمبيوتر الشخصي. بعد كل شيء ، إذا نظرت إلى مبيعات الألعاب على PlayStation و Xbox ، فهي ليست حصرية في أعلى القائمة ، ولكن Call Of Duty / FIFA ".وأضاف روساكوف: "إذا نظرت إلى أفضل الألعاب على وحدات تحكم Sony ، فإن اللعبة الحصرية التالية - "Spider-Man: Miles Morales" هي فقط في المركز الثالث بين أكثر الألعاب التي تم تنزيلها على وحدة التحكم. تتصدر القائمة ألعاب Electronic Arts الرياضية - FIFA 22 و NBA 22. وتتضمن المراكز العشرة الأولى حصريًا فقط من Sony - "Ratchet &amp; Clank: Through the Worlds". تتصدر Fortnite قمة الألعاب الأكثر شعبية على Xbox ، تليها Call of Duty Warzone و GTA 5 ، والتي ليست حصرية من Microsoft ، في المركزين الثاني والثالث."ويقول ياروسلاف مشالكين، مدير الاتصالات الاستراتيجية في شركة ESforce Holding ، أن سياسة التفرد لا يمكن وصفها بالشر المطلق، فهي أداة للمنافسة. قائلا "مايكروسوفت قد تفعل ذلك من أجل الموافقة على الصفقة، لكنها ستضيف أيضًا منصة أخرى لتحميل ألعاب Activision Blizzard ، والتي ستخفف من فقدان هذه الميزة التنافسية".
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"مايكروسوفت" تتعهد بإصدار ألعاب" أكتيفيشون بليزارد" على منصات أخرى

07:21 GMT 11.02.2022
© YouTube.comمايكروسوفت
مايكروسوفت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© YouTube.com
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أعلنت "مايكروسوفت" إن خاصية " كول أوف ديوتي"، وألعاب Activision Blizzard الشائعة الأخرى عبر الأنظمة الأساسية ستظل متاحة على "بلايستيشن" وذلك بعد إتمام صفقة الاستحواذ عليها بقيمة 68.7 مليار دولار.
وفقا لصحفي الألعاب والمدون دينيس روساكوف، فإن سياسة الحصريات تلحق الضرر باللاعبين والناشرين أنفسهم: "إن سياسة الحصريات تلحق الضرر باللاعبين لسبب واضح - حيث تحتاج إلى شراء عدة قطع مختلفة من الأجهزة. واليوم لا توجد تقنية أساسية الاختلافات بين Xbox و PlayStation ، لذلك من العار على نحو مضاعف أن Xbox Series X ، التي يمكن أن تطلق God Of War الجديدة ، و PlayStation 5 - Forza Horizon 5 ، لا تدعمهما. ونجاح إصدارات PlayStation الحصرية على الكمبيوتر الشخصي. بعد كل شيء ، إذا نظرت إلى مبيعات الألعاب على PlayStation و Xbox ، فهي ليست حصرية في أعلى القائمة ، ولكن Call Of Duty / FIFA ".
وأضاف روساكوف: "إذا نظرت إلى أفضل الألعاب على وحدات تحكم Sony ، فإن اللعبة الحصرية التالية - "Spider-Man: Miles Morales" هي فقط في المركز الثالث بين أكثر الألعاب التي تم تنزيلها على وحدة التحكم. تتصدر القائمة ألعاب Electronic Arts الرياضية - FIFA 22 و NBA 22. وتتضمن المراكز العشرة الأولى حصريًا فقط من Sony - "Ratchet & Clank: Through the Worlds". تتصدر Fortnite قمة الألعاب الأكثر شعبية على Xbox ، تليها Call of Duty Warzone و GTA 5 ، والتي ليست حصرية من Microsoft ، في المركزين الثاني والثالث."
ويقول ياروسلاف مشالكين، مدير الاتصالات الاستراتيجية في شركة ESforce Holding ، أن سياسة التفرد لا يمكن وصفها بالشر المطلق، فهي أداة للمنافسة. قائلا "مايكروسوفت قد تفعل ذلك من أجل الموافقة على الصفقة، لكنها ستضيف أيضًا منصة أخرى لتحميل ألعاب Activision Blizzard ، والتي ستخفف من فقدان هذه الميزة التنافسية".
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