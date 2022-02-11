https://arabic.sputniknews.com/20220211/مباحثات-موريتانية-مالية-بشأن-ترسيم-الحدود-1058419251.html
مباحثات موريتانية مالية بشأن ترسيم الحدود
مباحثات موريتانية مالية بشأن ترسيم الحدود
شرع مسؤولون حكوميون وعسكريون موريتانيون وماليون، في محادثات بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، في مدينة العيون. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T14:52+0000
2022-02-11T14:52+0000
2022-02-11T14:52+0000
العالم
موريتانيا
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وقال رئيس الوفد الموريتاني المشارك في الاجتماع سيدي محمد ولد عبد الرحمن إنه من الضروري مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين سلطات الدولتين، بخصوص ترسيم الحدود، وخدمة سكان الشريط الحدودي بين البلدين، وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.من جهته، قال رئيس الوفد المالي المشارك في الاجتماع العقيد اتراوري عبد الوهاب إنهم سيناقشون، إلى جانب مسألة ترسيم الحدود، بعض المسائل المشتركة والمتعلقة أساسا بالإدارة.وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع سيبحث أيضا موضوع الأمن في المناطق الحدودية وتنقل المواطنين وممتلكاتهم بين البلدين.وأفادت بأنه يشارك في الاجتماع ولاة الولايات الحدودية في البلدين، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين وأمنيين.ووفق المصدر ذاته، يبحث الاجتماع ترسيم حدود البلدين، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالأمن الحدودي.وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية تعد الأطول في المنطقة، وتبلغ ألفين و237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.هذا وتنشط على طول حدود البلدين الكثير من التنظيمات، التي توصف بالمتشددة، من بينها فرع "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، (الإرهابي المحظور في روسيا).
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, موريتانيا
مباحثات موريتانية مالية بشأن ترسيم الحدود
تابعنا عبر
شرع مسؤولون حكوميون وعسكريون موريتانيون وماليون، في محادثات بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، في مدينة العيون.
وقال رئيس الوفد الموريتاني المشارك في الاجتماع سيدي محمد ولد عبد الرحمن إنه من الضروري مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين سلطات الدولتين، بخصوص ترسيم الحدود، وخدمة سكان الشريط الحدودي بين البلدين، وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
من جهته، قال رئيس الوفد المالي المشارك في الاجتماع العقيد اتراوري عبد الوهاب إنهم سيناقشون، إلى جانب مسألة ترسيم الحدود، بعض المسائل المشتركة والمتعلقة أساسا بالإدارة.
وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع سيبحث
أيضا موضوع الأمن في المناطق الحدودية وتنقل المواطنين وممتلكاتهم بين البلدين.
وأفادت بأنه يشارك في الاجتماع ولاة الولايات الحدودية في البلدين، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين وأمنيين.
ووفق المصدر ذاته، يبحث الاجتماع ترسيم حدود البلدين، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالأمن الحدودي.
وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية تعد الأطول في المنطقة، وتبلغ ألفين و237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.
هذا وتنشط على طول حدود البلدين الكثير من التنظيمات، التي توصف بالمتشددة، من بينها فرع "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، (الإرهابي المحظور في روسيا).