https://arabic.sputniknews.com/20220211/محكمة-سودانية-ترفض-الإفراج-بضمان-عن-شقيق-البشير-1058425790.html
محكمة سودانية ترفض الإفراج بضمان عن شقيق البشير
محكمة سودانية ترفض الإفراج بضمان عن شقيق البشير
رفضت محكمة سودانية، الإفراج بضمان عن علي البشير، شقيق الرئيس المعزول، بالإضافة إلى 5 آخرين، يواجهون جميعا تهمة تبديد مبلغ 27 مليون دولار تابعة لشركة "سودابت". 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T15:26+0000
2022-02-11T15:26+0000
2022-02-11T15:26+0000
أخبار السودان اليوم
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وقالت المحكمة أمس الخميس، إن رفض طلب محامي المتهم بالإفراج بضمان عن موكله المتهم السادس وشقيق الرئيس المعزول عمر البشير، يرجع إلى أن الطلب سابق لأوانه في هذه المرحلة من المحاكمة.وقررت المحكمة مخاطبة مستشفى بالخرطوم، لإفادتها بالحالة الصحية لعلي البشير، وتحدد المدة الزمنية التي يمكن أن يمثل فيها أمامها لمحاكمته في القضية، من أجل تحديد موعد السير في إجراءات محاكمة المتهمين، بحسب صحيفة "الانتباهة".وأكدت المحكمة ضرورة حضور جميع المتهمين لجلسة المحاكمة وتدوين بياناتهم الأولية على محضرها قبل بدء إجراءات محاكمتهم، مضيفة أن السماح بتغيب المتهمين عن الجلسات سواء بحضور محاميهم أو لا؛ تحدده المحكمة لاحقا .يتلقى علي البشير، العلاج ضد فيروس كورونا، بعد إصابته وعدد من رموز النظام السابق خلال تواجدهم بمحبسهم بالسجن القومي كوبر، وفقا للصحيفة.توقفت محاكمة المتهمين منذ أواخر العام الماضي، عقب صدور قرار من لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال بفصل القاضي الذي ينظرها، قبل استئنافها عقب تشكيل محكمة جديدة برئاسة القاضي محمد بشير.يواجه علي البشير والأشخاص الآخرين في القضية، اتهامات من بينها، خيانة الأمانة للموظف العام واستلام مال مسروق إلى جانب مخالفتهم نص قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/ماذا-وراء-دعوات-العصيان-المدني-في-السودان-وهل-يحقق-أهدافه؟-1056505474.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
محكمة سودانية ترفض الإفراج بضمان عن شقيق البشير
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رفضت محكمة سودانية، الإفراج بضمان عن علي البشير، شقيق الرئيس المعزول، بالإضافة إلى 5 آخرين، يواجهون جميعا تهمة تبديد مبلغ 27 مليون دولار تابعة لشركة "سودابت".
وقالت المحكمة أمس الخميس، إن رفض طلب محامي المتهم بالإفراج بضمان عن موكله المتهم السادس وشقيق الرئيس المعزول
عمر البشير، يرجع إلى أن الطلب سابق لأوانه في هذه المرحلة من المحاكمة.
وقررت المحكمة مخاطبة مستشفى بالخرطوم، لإفادتها بالحالة الصحية
لعلي البشير، وتحدد المدة الزمنية التي يمكن أن يمثل فيها أمامها لمحاكمته في القضية، من أجل تحديد موعد السير في إجراءات محاكمة المتهمين، بحسب صحيفة "الانتباهة".
وأكدت المحكمة ضرورة حضور جميع المتهمين لجلسة المحاكمة وتدوين بياناتهم الأولية على محضرها قبل بدء إجراءات محاكمتهم، مضيفة أن السماح بتغيب المتهمين عن الجلسات سواء بحضور محاميهم أو لا؛ تحدده المحكمة لاحقا .
يتلقى علي البشير، العلاج ضد فيروس كورونا، بعد إصابته وعدد من رموز النظام السابق
خلال تواجدهم بمحبسهم بالسجن القومي كوبر، وفقا للصحيفة.
توقفت محاكمة المتهمين منذ أواخر العام الماضي، عقب صدور قرار من لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال بفصل القاضي الذي ينظرها، قبل استئنافها عقب تشكيل محكمة جديدة برئاسة القاضي محمد بشير.
يواجه علي البشير والأشخاص الآخرين في القضية، اتهامات من بينها، خيانة الأمانة للموظف العام واستلام مال مسروق إلى جانب مخالفتهم نص قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007.