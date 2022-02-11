https://arabic.sputniknews.com/20220211/محللون-يتوقعون-رفع-أسعار-الفائدة-في-أمريكا-7-مرات-هذا-العام-1058430409.html

محللون يتوقعون رفع أسعار الفائدة في أمريكا 7 مرات هذا العام

محللون يتوقعون رفع أسعار الفائدة في أمريكا 7 مرات هذا العام

يتوقع بنك الاستثمار "جولدمان ساكس" رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة سبع مرات هذا العام لاحتواء تضخم أعلى من المتوقع في الولايات المتحدة، بعدما كان... 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T17:00+0000

2022-02-11T17:00+0000

2022-02-11T17:00+0000

اقتصاد

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وكتب اقتصاديون بقيادة يان هاتزيوس في تقرير إلى العملاء أن البنك يتوقع زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع من الاجتماعات المتبقية هذا العام.ويأتي هذا التوقع المتغير في أعقاب تسجيل أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لأكبر قفزة منذ عام 1982 في يناير/ كانون الثاني الماضي، بحسب وكالة "بلومبيرغ".تشير توقعات المستثمرين إلى أن سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي قد يصل إلى 1.85% بعد اجتماع ديسمبر/ كانون الأول القادم، ارتفاعا من قرب الصفر الآن.وقال المحللون، إنه في وقت توجد فيه مبررات لرفع بمقدار 50 نقطة أساس في مارس/ آذار نظرا لمزيج من التضخم المرتفع للغاية ونمو الأجور المرتفع وتوقعات التضخم المرتفعة على المدى القصير، فإن المؤشرات من صانعي السياسات تشير إلى المزيد من الحركات الإضافية.وكتبوا في مذكرة: "معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين علقوا عارضوا زيادة 50 نقطة أساس في مارس، لذلك نعتقد أن المسار الأكثر احتمالية هو سلسلة أطول من 25 نقطة أساس من الارتفاعات بدلا من ذلك".

https://arabic.sputniknews.com/20220126/صندوق-النقد-رفع-الفائدة-في-أمريكا-سيؤدي-إلى-إبطاء-التعافي-في-دول-أخرى-1057202614.html

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اقتصاد