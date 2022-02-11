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محمد بن سلمان يتلقى اتصالا من رئيس وزراء بريطانيا
محمد بن سلمان يتلقى اتصالا من رئيس وزراء بريطانيا
تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا، الجمعة، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
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وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".وكان نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، بحث مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في المجالين العسكري والدفاعي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.وأكدت وزارة الدفاع السعودية، في تصريح لها، أن ابن سلمان أجرى مباحثات مع والاس في الرياض حول القضايا ذات الاهتمام المُشترك، واستعرض معه الجهود المبذولة من المملكتين لحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
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السعودية, بريطانيا, العالم

محمد بن سلمان يتلقى اتصالا من رئيس وزراء بريطانيا

15:50 GMT 11.02.2022 (تم التحديث: 15:54 GMT 11.02.2022)
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURTولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT
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تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا، الجمعة، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وكان نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، بحث مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في المجالين العسكري والدفاعي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأكدت وزارة الدفاع السعودية، في تصريح لها، أن ابن سلمان أجرى مباحثات مع والاس في الرياض حول القضايا ذات الاهتمام المُشترك، واستعرض معه الجهود المبذولة من المملكتين لحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
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