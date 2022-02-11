https://arabic.sputniknews.com/20220211/محمد-بن-سلمان-يتلقى-اتصالا-من-رئيس-وزراء-بريطانيا-لبحث-عدد-من-الموضوعات-1058427241.html
محمد بن سلمان يتلقى اتصالا من رئيس وزراء بريطانيا
محمد بن سلمان يتلقى اتصالا من رئيس وزراء بريطانيا
تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا، الجمعة، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T15:50+0000
2022-02-11T15:50+0000
2022-02-11T15:54+0000
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وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".وكان نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، بحث مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في المجالين العسكري والدفاعي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.وأكدت وزارة الدفاع السعودية، في تصريح لها، أن ابن سلمان أجرى مباحثات مع والاس في الرياض حول القضايا ذات الاهتمام المُشترك، واستعرض معه الجهود المبذولة من المملكتين لحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
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السعودية, بريطانيا, العالم
محمد بن سلمان يتلقى اتصالا من رئيس وزراء بريطانيا
15:50 GMT 11.02.2022 (تم التحديث: 15:54 GMT 11.02.2022) تابعنا عبر
تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا، الجمعة، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية
"واس".
وكان نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، بحث مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس
، العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في المجالين العسكري والدفاعي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأكدت وزارة الدفاع السعودية، في تصريح لها، أن ابن سلمان أجرى مباحثات مع والاس في الرياض حول القضايا ذات الاهتمام المُشترك، واستعرض معه الجهود المبذولة من المملكتين لحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.