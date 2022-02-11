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مصر ترسل سفينة مساعدات غذائية وطبية إلى لبنان... صور وفيديو
مصر ترسل سفينة مساعدات غذائية وطبية إلى لبنان... صور وفيديو
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، إرسال سفينة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية ومواد الإغاثة إلى دولة لبنان. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
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وحسب بيان الحكومة المصرية، غادرت ميناء دمياط سفينة مساعدات مصرية فى طريقها إلى لبنان، بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.وأضاف البيان، أن "السفينة تحمل على متنها 487.5 طن مساعدات".وأشار البيان إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الأشقاء في لبنان.
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مصر, لبنان, العالم العربي

مصر ترسل سفينة مساعدات غذائية وطبية إلى لبنان... صور وفيديو

09:53 GMT 11.02.2022
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سفينة حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، إرسال سفينة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية ومواد الإغاثة إلى دولة لبنان.
وحسب بيان الحكومة المصرية، غادرت ميناء دمياط سفينة مساعدات مصرية فى طريقها إلى لبنان، بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف البيان، أن "السفينة تحمل على متنها 487.5 طن مساعدات".
وأوضح أن "المساعدات تضم 122 طنا مواد غذائية، و265.5 طن أدوية ومستلزمات طبية، و100 طن مواد إغاثة".
وأشار البيان إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الأشقاء في لبنان.
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