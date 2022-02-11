تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220211/مصر-ترسل-سفينة-مساعدات-غذائية-وطبية-إلى-لبنان-صور-وفيديو-1058371543.html
مصر ترسل سفينة مساعدات غذائية وطبية إلى لبنان... صور وفيديو
مصر ترسل سفينة مساعدات غذائية وطبية إلى لبنان... صور وفيديو
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، إرسال سفينة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية ومواد الإغاثة إلى دولة لبنان. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T09:53+0000
2022-02-11T09:53+0000
2022-02-11T09:53+0000
مصر
لبنان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104357/12/1043571256_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_a08907f3d2737d9610d7d5b100c14f27.jpg
وحسب بيان الحكومة المصرية، غادرت ميناء دمياط سفينة مساعدات مصرية فى طريقها إلى لبنان، بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.وأضاف البيان، أن "السفينة تحمل على متنها 487.5 طن مساعدات".وأشار البيان إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الأشقاء في لبنان.
مصر
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104357/12/1043571256_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_d51085388a66b0de888554e3b8424b7d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, لبنان, العالم العربي
مصر ترسل سفينة مساعدات غذائية وطبية إلى لبنان... صور وفيديو تابعنا عبر
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، إرسال سفينة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية ومواد الإغاثة إلى دولة لبنان.
وحسب بيان الحكومة المصرية، غادرت ميناء دمياط سفينة مساعدات مصرية فى طريقها إلى لبنان، بناء على توجيهات من
الرئيس عبد الفتاح السيسى
.
وأضاف البيان، أن "السفينة تحمل على متنها 487.5 طن مساعدات".
وأوضح أن "المساعدات تضم 122 طنا مواد غذائية، و265.5 طن أدوية ومستلزمات طبية، و100 طن مواد إغاثة".
وأشار البيان إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما يحتاجه الأشقاء في
لبنان
.