https://arabic.sputniknews.com/20220211/مصر-تعلن-انتهاء-أزمة-شحناتها-من-الحمضيات-المصدرة-لروسيا-وإنهاء-الحظر-على-شركاتها-1058414737.html

مصر تعلن انتهاء أزمة شحناتها من الحمضيات المصدرة لروسيا وإنهاء الحظر على شركاتها

مصر تعلن انتهاء أزمة شحناتها من الحمضيات المصدرة لروسيا وإنهاء الحظر على شركاتها

أعلنت وزارة الزراعة المصرية، اليوم الجمعة، انتهاء أزمة شحنات الحمضيات المصرية المصدرة إلى روسيا، وإنهاء الحظر المفروض من قبل روسيا على بعض الشركات المصرية. 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T14:37+0000

2022-02-11T14:37+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة المصرية اليوم، فقد تلقى وزير الزراعة المصري السيد القصير، تقريرا من رئيس الحجر الصحي في مصر أحمد العطار، يفيد "بالإفراج اليوم عن شحنات البرتقال المصري المحتجزة في الموانئ الروسية وإلغاء الحظر المفروض على بعض الشركات المصرية المصدرة للحمضيات".واعتبر البيان أن القرار "يأتي تتويجا لجهود وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي المصري بالتنسيق مع السفارة المصرية ومكتب التمثيل التجاري في موسكو والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية".وأوضح البيان أن القصير، استقبل أمس الخميس السفير الروسي بالقاهرة، وبحث معه أزمة احتجاز الموالح المصرية في الموانئ الروسية وطالبه بسرعة الإفراج عن الشحنات لأنها تستوفي كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة من الحجر الزراعي الروسي.ووجه القصير "الشكر إلى السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو على مجهوداته في التواصل مع هيئة حماية المستهلك الروسية من اجل حل الأزمة".وأشاد القصير "بجهود الحجر الزراعي المصري في التحرك الفوري والتفاوض مع الجهات الدولية من أجل الحفاظ علي سمعة الصادرات المصرية".وأوضح البيان أن الحجر الصحي في مصر قام "بعقد العديد من الاجتماعات العاجلة مع السيد السفير المصري في موسكو وقام بإرسال كافة البيانات الفنية اللازمة للتفاوض مع هيئة حماية المستهلك الروسية من أجل التراجع عن قرار إيقاف بعض شحنات الموالح المصرية وحظر شركتين مصريتين من التصدير".وأعلنت وزارة التجارة والصناعة المصري قبل يومين، عن لقاء بين وزيرة التجارة والصناعة وسفير روسيا لدى القاهرة، بحثا خلاله سبل "إيجاد حل عاجل للإفراج عن شحنات البرتقال المصرية الموجهة للسوق الروسي".وأشار البيان إلى أن السوق الروسية أحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، حيث شهدت زيادة بنسبة 17.5 في المئة في الصادرات المصرية العام الماضي، حيث بلغت 489 مليون دولار.وشهدت الأيام الماضية احتجاز شحنات من صادرات الحمضيات المصرية إلى روسيا، واعتبرتها السلطات الروسية غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في روسيا.وتحتل مصر المركز الأول في تصدير الحمضيات على مستوى العالم.

https://arabic.sputniknews.com/20180602/روسيا-مصر-رفع-حظر-بطاط-1032797661.html

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