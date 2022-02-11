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https://arabic.sputniknews.com/20220211/مقتل-4-وإصابة-مثلهم-في-انفجار-مصنع-بكوريا-الجنوبية-1058342027.html
مقتل 4 وإصابة مثلهم في انفجار مصنع بكوريا الجنوبية
مقتل 4 وإصابة مثلهم في انفجار مصنع بكوريا الجنوبية
قالت الشرطة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن انفجارا هز مصنعا للبتروكيماويات في مدينة يوسو الجنوبية، مما أسفر عن مقتل أربعة عمال وإصابة أربعة آخرين. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T03:20+0000
2022-02-11T03:20+0000
2022-02-11T03:20+0000
كوريا الجنوبية
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وقع الانفجار على بعد حوالى 320 كيلومترا جنوب العاصمة سيئول، ويعتقد أن ثمانية أشخاص كانوا فى الموقع فى ذلك الوقت.وتوفي أربعة منهم ونقل أربعة مصابين إلى المستشفى، وفقا لوكالة يونهاب.وتعتقد الشرطة ورجال الإطفاء أن الانفجار وقع أثناء اختبار نظام التبادل الحراري بالمصنع ويحققون في السبب الدقيق للانفجار.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/رئيس-كوريا-الجنوبية-ينتقد-تحركا-يابانيا-بشأن-أزمة-تاريخية-1058292437.html
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كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن
مقتل 4 وإصابة مثلهم في انفجار مصنع بكوريا الجنوبية تابعنا عبر
قالت الشرطة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن انفجارا هز مصنعا للبتروكيماويات في مدينة يوسو الجنوبية، مما أسفر عن مقتل أربعة عمال وإصابة أربعة آخرين.
وقع الانفجار على بعد حوالى 320 كيلومترا جنوب العاصمة سيئول، ويعتقد أن ث
مانية أشخاص كانوا فى الموقع
فى ذلك الوقت.
وتوفي أربعة منهم ونقل أربعة مصابين إلى المستشفى، وفقا
لوكالة يونهاب
.
وتعتقد الشرطة ورجال الإطفاء أن الانفجار وقع أثناء اختبار نظام التبادل الحراري بالمصنع ويحققون في السبب الدقيق للانفجار.