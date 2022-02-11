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مقتل 4 وإصابة مثلهم في انفجار مصنع بكوريا الجنوبية
مقتل 4 وإصابة مثلهم في انفجار مصنع بكوريا الجنوبية
قالت الشرطة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن انفجارا هز مصنعا للبتروكيماويات في مدينة يوسو الجنوبية، مما أسفر عن مقتل أربعة عمال وإصابة أربعة آخرين. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T03:20+0000
2022-02-11T03:20+0000
كوريا الجنوبية
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وقع الانفجار على بعد حوالى 320 كيلومترا جنوب العاصمة سيئول، ويعتقد أن ثمانية أشخاص كانوا فى الموقع فى ذلك الوقت.وتوفي أربعة منهم ونقل أربعة مصابين إلى المستشفى، وفقا لوكالة يونهاب.وتعتقد الشرطة ورجال الإطفاء أن الانفجار وقع أثناء اختبار نظام التبادل الحراري بالمصنع ويحققون في السبب الدقيق للانفجار.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/رئيس-كوريا-الجنوبية-ينتقد-تحركا-يابانيا-بشأن-أزمة-تاريخية-1058292437.html
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كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن

مقتل 4 وإصابة مثلهم في انفجار مصنع بكوريا الجنوبية

03:20 GMT 11.02.2022
© REUTERS / Yonhap News Agencyآثار إعصار "مايساك" في مدينة أولسان، كوريا الجنوبية 3 سبمتبر 2020
آثار إعصار مايساك في مدينة أولسان، كوريا الجنوبية 3 سبمتبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Yonhap News Agency
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قالت الشرطة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن انفجارا هز مصنعا للبتروكيماويات في مدينة يوسو الجنوبية، مما أسفر عن مقتل أربعة عمال وإصابة أربعة آخرين.
وقع الانفجار على بعد حوالى 320 كيلومترا جنوب العاصمة سيئول، ويعتقد أن ثمانية أشخاص كانوا فى الموقع فى ذلك الوقت.
وتوفي أربعة منهم ونقل أربعة مصابين إلى المستشفى، وفقا لوكالة يونهاب.
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أمس, 09:10 GMT
وتعتقد الشرطة ورجال الإطفاء أن الانفجار وقع أثناء اختبار نظام التبادل الحراري بالمصنع ويحققون في السبب الدقيق للانفجار.
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