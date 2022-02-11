https://arabic.sputniknews.com/20220211/مقتل-8-على-الأقل-برصاص-الشرطة-البرازيلية-في-ريو-دي-جانيرو-1058432982.html
مقتل 8 على الأقل برصاص الشرطة البرازيلية في ريو دي جانيرو
مقتل 8 على الأقل برصاص الشرطة البرازيلية في ريو دي جانيرو
أعلنت الشرطة البرازيلية، اليوم الجمعة، مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في مدينة ريو دي جانيرو لدى استهدافها تاجر مخدرات كبير. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T19:10+0000
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ووقعت العملية- التي شنتها الشرطة فجرا- في منطقة فيلا كروزيرو فافيلا بالمدينة، بحسب وكالة "رويترز".ووفقا للشرطة، فإن شيكو بينتو كان جزءا من أكبر منظمة إجرامية في ريو، وكان مختبئا في فيلا كروزيرو بعد أن فر من مدينة جاكاريزينيو.وقالت الشرطة إن القتلى الثمانية أعضاء في عصابة تهريب المخدرات، لافتة إلى أنها ضبطت خلال المداهمة عددا كبيرا من البنادق والقنابل اليدوية والمخدرات.تركت الطلقات التي أطلقت خلال العملية سكان فيلا كروزيرو غير قادرين على مغادرة منازلهم، وأغلقت مرافق الرعاية الصحية والمدارس المجاورة خلال تبادل إطلاق النار.ستزيد هذه العملية من انتقادات جماعات حقوق الإنسان التي تتهم شرطة ريو باستخدام القوة المفرطة والقتل في كثير من الأحيان، في ظل أن الغالبية العظمى من ضحايا الشرطة هم من الرجال السود.وتأتي العملية بعد أسبوع من حكم المحكمة العليا في البرازيل بأنه يتعين على حكومة ولاية ريو دي جانيرو التوصل إلى خطة في مدة لا تزيد عن 90 يوما لتقليل عدد القتلى المرتبطين بغارات الشرطة في الولاية، خاصة في المناطق الفقيرة.وفي وقت سابق من هذا الشهر، قُتل 6 أشخاص برصاص الشرطة خلال عملية في منطقة بايكسادا فلومينينسي، بينما قُتل 29 شخصا في عام 2021 خلال مداهمة في حي جاكاريزينيو.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/العثور-على-7-قتلى-في-البرازيل-بعد-إطلاق-نار-مع-الشرطة-1050776976.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مقتل 8 على الأقل برصاص الشرطة البرازيلية في ريو دي جانيرو
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أعلنت الشرطة البرازيلية، اليوم الجمعة، مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في مدينة ريو دي جانيرو لدى استهدافها تاجر مخدرات كبير.
ووقعت العملية- التي شنتها الشرطة فجرا- في منطقة فيلا كروزيرو فافيلا بالمدينة، بحسب وكالة "رويترز
".
ووفقا للشرطة، فإن شيكو بينتو كان جزءا من أكبر منظمة إجرامية في ريو، وكان مختبئا في فيلا كروزيرو بعد أن فر من مدينة جاكاريزينيو.
وقالت الشرطة إن القتلى الثمانية أعضاء في عصابة تهريب المخدرات، لافتة إلى أنها ضبطت خلال المداهمة عددا كبيرا من البنادق والقنابل اليدوية والمخدرات.
تركت الطلقات التي أطلقت خلال العملية سكان فيلا كروزيرو غير قادرين على مغادرة منازلهم، وأغلقت مرافق الرعاية الصحية والمدارس المجاورة خلال تبادل إطلاق النار.
22 نوفمبر 2021, 16:13 GMT
ستزيد هذه العملية من انتقادات جماعات حقوق الإنسان التي تتهم شرطة ريو
باستخدام القوة المفرطة والقتل في كثير من الأحيان، في ظل أن الغالبية العظمى من ضحايا الشرطة هم من الرجال السود.
وتأتي العملية بعد أسبوع من حكم المحكمة العليا في البرازيل بأنه يتعين على حكومة ولاية ريو دي جانيرو التوصل إلى خطة في مدة لا تزيد عن 90 يوما لتقليل عدد القتلى المرتبطين بغارات الشرطة في الولاية، خاصة في المناطق الفقيرة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قُتل 6 أشخاص برصاص الشرطة خلال عملية في منطقة بايكسادا فلومينينسي، بينما قُتل 29 شخصا في عام 2021 خلال مداهمة في حي جاكاريزينيو.