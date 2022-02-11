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من شباك مكتبه..أوليفر كان يتصدى لكرة أرسلها ليفاندوفسكي...فيديو
من شباك مكتبه..أوليفر كان يتصدى لكرة أرسلها ليفاندوفسكي...فيديو
التقط أوليفر كان، حارس المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونيخ السابق، من شباك مكتبه كرة أرسلها البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب النادي البافاري من الملعب التدريبي... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T06:14+0000
2022-02-11T06:14+0000
رياضة
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وتحت عنوان "يوم عادي في المكتب" نشر كان، على صفحته الرسمية على "تويتر" تغريدة تضمنت مقطعا مصورا يظهر من خلالها البولندي وهو يركل الكرة باتجاه الحارس الألماني، الذي كان بانتظارها ليمسك بها.يذكر أن البولندي توج بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في عام 2021، كما وفاز بلقب الدوري الألماني مع بايرن الموسم الماضي، وأحرز 69 هدفا في 59 مباراة مع بايرن وبولندا في 2021. كما كسر اللاعب البولندي، البالغ عمره 33 عاما، الرقم القياسي لعدد الأهداف في عام ميلادي واحد في الدوري الألماني برصيد 43 هدفا متفوقا بهدف واحد على رقم مولر.
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رياضة

من شباك مكتبه..أوليفر كان يتصدى لكرة أرسلها ليفاندوفسكي...فيديو

06:14 GMT 11.02.2022
© Sputnik . Vadim Alekseevأوليفر كان
أوليفر كان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Sputnik . Vadim Alekseev
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التقط أوليفر كان، حارس المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونيخ السابق، من شباك مكتبه كرة أرسلها البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب النادي البافاري من الملعب التدريبي للنادي.
وتحت عنوان "يوم عادي في المكتب" نشر كان، على صفحته الرسمية على "تويتر" تغريدة تضمنت مقطعا مصورا يظهر من خلالها البولندي وهو يركل الكرة باتجاه الحارس الألماني، الذي كان بانتظارها ليمسك بها.
يذكر أن البولندي توج بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في عام 2021، كما وفاز بلقب الدوري الألماني مع بايرن الموسم الماضي، وأحرز 69 هدفا في 59 مباراة مع بايرن وبولندا في 2021.
كما كسر اللاعب البولندي، البالغ عمره 33 عاما، الرقم القياسي لعدد الأهداف في عام ميلادي واحد في الدوري الألماني برصيد 43 هدفا متفوقا بهدف واحد على رقم مولر.
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