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https://arabic.sputniknews.com/20220211/مهرجان-الليمون-أول-مهرجانات-أوروبا-الربيعية-1058369967.html
مهرجان الليمون أول مهرجانات أوروبا الربيعية
مهرجان الليمون أول مهرجانات أوروبا الربيعية
ستنطلق سلسلة من مهرجانات الربيع في أوروبا هذا الأسبوع، وكانت بلدة منتون الفرنسية أول من شهدتها، حيث بدأ مهرجان الليمون. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T10:21+0000
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يقام مهرجان الليمون الـ88 في الفترة من 12 إلى 27 فبراير/ شباط، وقد أعد المشاركون بالفعل تماثيل من الحمضيات بشكل مذهل في الساحة الرئيسية في منتون. وشهر فبراير هو وقت تقليدي لقضاء عطلة ممتعة ومليئة بالألوان في منتون، الواقعة في أقصى غرب فرنسا، على الريفيرا الفرنسية.
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار فرنسا

مهرجان الليمون أول مهرجانات أوروبا الربيعية

10:21 GMT 11.02.2022
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ستنطلق سلسلة من مهرجانات الربيع في أوروبا هذا الأسبوع، وكانت بلدة منتون الفرنسية أول من شهدتها، حيث بدأ مهرجان الليمون.
© REUTERS / Eric Gaillard

عامل يضع اللمسات الأخيرة على تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.

عامل يضع اللمسات الأخيرة على تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى &quot;أيدا&quot;، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان &quot;الأوبرا والرقص&quot; في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
1/10
© REUTERS / Eric Gaillard

عامل يضع اللمسات الأخيرة على تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.

© REUTERS / Eric Gaillard

رجل يلتقط صورة لتمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.

رجل يلتقط صورة لتمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى &quot;أيدا&quot;، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان &quot;الأوبرا والرقص&quot; في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
2/10
© REUTERS / Eric Gaillard

رجل يلتقط صورة لتمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.

© REUTERS / Eric Gaillard

تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.

تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى &quot;أيدا&quot;، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان &quot;الأوبرا والرقص&quot; في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
3/10
© REUTERS / Eric Gaillard

تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.

© REUTERS / Eric Gaillard

تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.

 تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى &quot;أيدا&quot;، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان &quot;الأوبرا والرقص&quot; في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
4/10
© REUTERS / Eric Gaillard

تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.

© REUTERS / Eric Gaillard

تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.

تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى &quot;أيدا&quot;، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان &quot;الأوبرا والرقص&quot; في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
5/10
© REUTERS / Eric Gaillard

تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.

© REUTERS / Eric Gaillard

تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.

تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى &quot;أيدا&quot;، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان &quot;الأوبرا والرقص&quot; في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
6/10
© REUTERS / Eric Gaillard

تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.

© REUTERS / Eric Gaillard

تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.

تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى &quot;أيدا&quot;، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان &quot;الأوبرا والرقص&quot; في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
7/10
© REUTERS / Eric Gaillard

تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.

© REUTERS / Eric Gaillard

عامل يضع اللمسات الأخيرة على تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.

عامل يضع اللمسات الأخيرة على تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى &quot;أيدا&quot;، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان &quot;الأوبرا والرقص&quot; في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
8/10
© REUTERS / Eric Gaillard

عامل يضع اللمسات الأخيرة على تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.

© REUTERS / Eric Gaillard

تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.

تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى &quot;أيدا&quot;، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان &quot;الأوبرا والرقص&quot; في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
9/10
© REUTERS / Eric Gaillard

تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.

© REUTERS / Eric Gaillard

عامل يضع اللمسات الأخيرة على تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.

عامل يضع اللمسات الأخيرة على تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى &quot;أيدا&quot;، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان &quot;الأوبرا والرقص&quot; في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
10/10
© REUTERS / Eric Gaillard

عامل يضع اللمسات الأخيرة على تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.

يقام مهرجان الليمون الـ88 في الفترة من 12 إلى 27 فبراير/ شباط، وقد أعد المشاركون بالفعل تماثيل من الحمضيات بشكل مذهل في الساحة الرئيسية في منتون. وشهر فبراير هو وقت تقليدي لقضاء عطلة ممتعة ومليئة بالألوان في منتون، الواقعة في أقصى غرب فرنسا، على الريفيرا الفرنسية.
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