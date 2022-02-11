https://arabic.sputniknews.com/20220211/مهرجان-الليمون-أول-مهرجانات-أوروبا-الربيعية-1058369967.html

مهرجان الليمون أول مهرجانات أوروبا الربيعية

مهرجان الليمون أول مهرجانات أوروبا الربيعية

ستنطلق سلسلة من مهرجانات الربيع في أوروبا هذا الأسبوع، وكانت بلدة منتون الفرنسية أول من شهدتها، حيث بدأ مهرجان الليمون. 11.02.2022, سبوتنيك عربي

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يقام مهرجان الليمون الـ88 في الفترة من 12 إلى 27 فبراير/ شباط، وقد أعد المشاركون بالفعل تماثيل من الحمضيات بشكل مذهل في الساحة الرئيسية في منتون. وشهر فبراير هو وقت تقليدي لقضاء عطلة ممتعة ومليئة بالألوان في منتون، الواقعة في أقصى غرب فرنسا، على الريفيرا الفرنسية.

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