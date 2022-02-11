مهرجان الليمون أول مهرجانات أوروبا الربيعية
عامل يضع اللمسات الأخيرة على تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.
عامل يضع اللمسات الأخيرة على تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.
رجل يلتقط صورة لتمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.
رجل يلتقط صورة لتمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.
تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.
تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.
تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.
تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.
تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.
تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.
تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.
تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.
تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.
تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.
عامل يضع اللمسات الأخيرة على تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.
عامل يضع اللمسات الأخيرة على تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.
تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.
تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.
عامل يضع اللمسات الأخيرة على تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.
عامل يضع اللمسات الأخيرة على تمثال مصنوع من الليمون والبرتقال يُدعى "أيدا"، خلال مهرجان الليمون الـ 88 بعنوان "الأوبرا والرقص" في مينتون، فرنسا، 10 فبراير 2022.