ميقاتي يطلق الخطوة العملية الأولى في مشروع النهوض بمرفأ بيروت وإعادة إعماره

وخلال احتفال في السراي الحكومي، قال ميقاتي: "نُطلق اليوم الخطوة العمليّة الأولى في مشروع النهوض بالمرفأ مجدداً وإعادة إعماره”، مشدداً على أن "ما نحن بصدده اليوم هو التحضير لقانون جديد لقطاع المرافىء، ومن ضمنها مرفأ بيروت لكي يكون عامل جذب للشراكة مع شركات متخصصة للاستثمار الأمثل".مؤكدا على أننا "نريد أن يبقى مرفأ بيروت منارة هذا الوطن وبوابته الأولى بالتعاون والتكامل مع كل المرافئ اللبنانية".هذا وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، يوم الخميس، إقرار مشروع الموازنة لعام 2022، موضحا أن الموازنة تنتظر التصديق عليها من قبل مجلس النواب.وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، قال ميقاتي، إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، إنه "أصبح هناك 400 مليار ليرة للشق الاجتماعي تتضمن تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت"، لافتاً إلى "إعطاء شهر عن كل شهر عمل لموظفي القطاع العام مساعدة لا تقل عن مليوني ليرة ولا تزيد عن 6 ملايين ليرة".
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، عن إطلاق الخطوة العمليّة الأولى في مشروع النهوض بالمرفأ مجدداً وإعادة إعماره.
وخلال احتفال في السراي الحكومي، قال ميقاتي: "نُطلق اليوم الخطوة العمليّة الأولى في مشروع النهوض بالمرفأ مجدداً وإعادة إعماره”، مشدداً على أن "ما نحن بصدده اليوم هو التحضير لقانون جديد لقطاع المرافىء، ومن ضمنها مرفأ بيروت لكي يكون عامل جذب للشراكة مع شركات متخصصة للاستثمار الأمثل".
وقال ميقاتي، إن "انفجار مرفأ بيروت عام 2020 شكل محطة موجعة في تاريخ الوطن، لن يمحي آثارها مرور الزمن مهما طال”، لافتاً إلى أن "ورشة النهوض بالمرفأ من جديد وإعادة إعماره ونفض غبار الحرب عنه، تبقى أولوية وطنية واقتصادية"، بحسب ما نقل موقع "النشرة".
مؤكدا على أننا "نريد أن يبقى مرفأ بيروت منارة هذا الوطن وبوابته الأولى بالتعاون والتكامل مع كل المرافئ اللبنانية".
هذا وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، يوم الخميس، إقرار مشروع الموازنة لعام 2022، موضحا أن الموازنة تنتظر التصديق عليها من قبل مجلس النواب.
وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، قال ميقاتي، إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، إنه "أصبح هناك 400 مليار ليرة للشق الاجتماعي تتضمن تعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت"، لافتاً إلى "إعطاء شهر عن كل شهر عمل لموظفي القطاع العام مساعدة لا تقل عن مليوني ليرة ولا تزيد عن 6 ملايين ليرة".