https://arabic.sputniknews.com/20220211/ميلانيا-ترامب-تتعاقد-مع-تطبيق-بارلر-لعرض-اتصالات-حصرية-1058432109.html
ميلانيا ترامب تتعاقد مع تطبيق "بارلر" لعرض "اتصالات حصرية"
ميلانيا ترامب تتعاقد مع تطبيق "بارلر" لعرض "اتصالات حصرية"
أعلن تطبيق "بارلر" للتواصل الاجتماعي عن عقده صفقة مع ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T18:23+0000
2022-02-11T18:23+0000
2022-02-11T18:23+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وذكرت منصة "بارلر" في بيان لها، يوم الأربعاء الماضي، إنها تنخرط في "ترتيب خاص" لوسائل التواصل الاجتماعي مع ميلانيا ترامب، من أجل مشاركة "اتصالات حصرية" على شبكة التواصل الاجتماعي، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بارلر"، جورج فارمر، في بيان: "في الوقت الذي تعمل فيه "بارلر" والسيدة ترامب معا، وجدنا مستوى جديدا من الإنتاجية والمشاركة معها وفريقها وعلامتها التجارية".من ناحيتها أشادت ميلانيا ترامب بالشبكة الاجتماعية "بارلر"، التي قالت إنها "تمكن مستخدميها من تعزيز الخطاب المنتج".ولا تزال ميلانيا ترامب تمتلك حسابات نشطة على "فيسبوك" و"تويتر" وإنستغرام"، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت شراكتها مع "بارلر" ستؤثر على نشاطها في أي من منصات التواصل الاجتماعي الثلاثة.ويأتي إعلان "بارلر" عن صفقته مع ميلانيا ترامب بعد مرور ما يقرب من عام على استعادة خدماتها ونظامها الأساسي، بعد أن توقفت إثر هجوم مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك لاستضافتها مناقشات حول تمرد الكابيتول، وكثيرا ما تم استخدامها كبديل لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اليمينيين، الذين لا يثقون بشركات التكنولوجيا الرئيسية.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/ميلانيا-ترامب-تبيع-رمزا-غير-قابل-للاستبدال-خاص-بعيونها-مقابل-عملة-مشفرة-صورة-1054245119.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ميلانيا ترامب تتعاقد مع تطبيق "بارلر" لعرض "اتصالات حصرية"
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أعلن تطبيق "بارلر" للتواصل الاجتماعي عن عقده صفقة مع ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وذكرت منصة "بارلر" في بيان لها، يوم الأربعاء الماضي، إنها تنخرط في "ترتيب خاص" لوسائل التواصل الاجتماعي مع ميلانيا ترامب، من أجل مشاركة "اتصالات حصرية" على شبكة التواصل الاجتماعي، وفقا لصحيفة "ذا هيل"
الأمريكية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بارلر"، جورج فارمر، في بيان: "في الوقت الذي تعمل فيه "بارلر" والسيدة ترامب معا، وجدنا مستوى جديدا من الإنتاجية والمشاركة معها وفريقها وعلامتها التجارية".
16 ديسمبر 2021, 16:49 GMT
وتابع أن "بارلر" متحمسة لاتخاذ هذه الخطوة إلى الأمام مع ميلانيا ترامب، وتواصل تطوير عروض منتجاتها لدعم تطورها المهني كواحدة من الرموز الرائدة في العالم".
من ناحيتها أشادت ميلانيا ترامب بالشبكة الاجتماعية "بارلر"، التي قالت إنها "تمكن مستخدميها من تعزيز الخطاب المنتج".
وقالت في بيان لها: "أنا متحمسة وأشعر بالإلهام من منصات حرية التعبير التي توفر التواصل المباشر للناس في جميع أنحاء العالم، وكانت "بارلر" في طليعة استخدام تقنية "Web3"، وتمكن مستخدميها من تعزيز الخطاب المنتج".
ولا تزال ميلانيا ترامب تمتلك حسابات نشطة على "فيسبوك" و"تويتر" وإنستغرام"، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت شراكتها مع "بارلر" ستؤثر على نشاطها في أي من منصات التواصل الاجتماعي الثلاثة.
ويأتي إعلان "بارلر
" عن صفقته مع ميلانيا ترامب بعد مرور ما يقرب من عام على استعادة خدماتها ونظامها الأساسي، بعد أن توقفت إثر هجوم مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك لاستضافتها مناقشات حول تمرد الكابيتول، وكثيرا ما تم استخدامها كبديل لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اليمينيين، الذين لا يثقون بشركات التكنولوجيا الرئيسية.