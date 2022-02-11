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نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: التهديد بطرد السفير الروسي من واشنطن "أكثر من سخيفة"
نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: التهديد بطرد السفير الروسي من واشنطن "أكثر من سخيفة"
وصف النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، التهديدات الأميركية بطرد السفير الروسي من واشنطن بأنها "أكثر من سخيفة". 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T06:50+0000
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الأمم المتحدة-سبوتنيك.وقال بوليانسكي، لوكالة "سبوتنيك": "لقد رأيت تصريحاته [ السفير الروسي أناتولي أنطونوف] في وسائل الإعلام بأن الموقف يبدو كذلك بالفعل، نحن لا نشارك في مفاوضات حول المخاوف المتعلقة بالتأشيرات الثنائية مع الولايات المتحدة. آمل أن ننجح في تسوية هذا الوضع، لأن مثل هذه المطالبات تبدو أكثر من سخيفة".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرعي لافروف، أن التهديدات الأمريكية بطرد السفير الروسي من الولايات المتحدة "قبيحة"، قائلا: " نريد من الغرب أن يتعامل معنا بشكل نزيه"
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نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: التهديد بطرد السفير الروسي من واشنطن "أكثر من سخيفة"

06:50 GMT 11.02.2022
© REUTERS / ANDREW KELLYجلسة نقاش مجلس الأمن الدولي حول أزمة أوكرانيا وروسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 31 يناير 2022
جلسة نقاش مجلس الأمن الدولي حول أزمة أوكرانيا وروسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 31 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / ANDREW KELLY
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وصف النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، التهديدات الأميركية بطرد السفير الروسي من واشنطن بأنها "أكثر من سخيفة".
الأمم المتحدة-سبوتنيك.وقال بوليانسكي، لوكالة "سبوتنيك": "لقد رأيت تصريحاته [ السفير الروسي أناتولي أنطونوف] في وسائل الإعلام بأن الموقف يبدو كذلك بالفعل، نحن لا نشارك في مفاوضات حول المخاوف المتعلقة بالتأشيرات الثنائية مع الولايات المتحدة. آمل أن ننجح في تسوية هذا الوضع، لأن مثل هذه المطالبات تبدو أكثر من سخيفة".

وكان سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، قد أعلن في وقت سابق أن الخارجية الأمريكية قد طرحت مسألة طرده بحلول شهرأبريل/نيسان، إذا لم تمنح روسيا تأشيرات لحرس رئيس البعثة الدبلوماسية في موسكو.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرعي لافروف، أن التهديدات الأمريكية بطرد السفير الروسي من الولايات المتحدة "قبيحة"، قائلا: " نريد من الغرب أن يتعامل معنا بشكل نزيه"
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