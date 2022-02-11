نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: التهديد بطرد السفير الروسي من واشنطن "أكثر من سخيفة"

الأمم المتحدة-سبوتنيك.وقال بوليانسكي، لوكالة "سبوتنيك": "لقد رأيت تصريحاته [ السفير الروسي أناتولي أنطونوف] في وسائل الإعلام بأن الموقف يبدو كذلك بالفعل، نحن لا نشارك في مفاوضات حول المخاوف المتعلقة بالتأشيرات الثنائية مع الولايات المتحدة. آمل أن ننجح في تسوية هذا الوضع، لأن مثل هذه المطالبات تبدو أكثر من سخيفة".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرعي لافروف، أن التهديدات الأمريكية بطرد السفير الروسي من الولايات المتحدة "قبيحة"، قائلا: " نريد من الغرب أن يتعامل معنا بشكل نزيه"
وصف النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الجمعة، التهديدات الأميركية بطرد السفير الروسي من واشنطن بأنها "أكثر من سخيفة".
الأمم المتحدة-سبوتنيك.وقال بوليانسكي، لوكالة "سبوتنيك": "لقد رأيت تصريحاته [ السفير الروسي أناتولي أنطونوف] في وسائل الإعلام بأن الموقف يبدو كذلك بالفعل، نحن لا نشارك في مفاوضات حول المخاوف المتعلقة بالتأشيرات الثنائية مع الولايات المتحدة. آمل أن ننجح في تسوية هذا الوضع، لأن مثل هذه المطالبات تبدو أكثر من سخيفة".
وكان سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، قد أعلن في وقت سابق أن الخارجية الأمريكية قد طرحت مسألة طرده بحلول شهرأبريل/نيسان، إذا لم تمنح روسيا تأشيرات لحرس رئيس البعثة الدبلوماسية في موسكو.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرعي لافروف، أن التهديدات الأمريكية بطرد السفير الروسي من الولايات المتحدة "قبيحة"، قائلا: " نريد من الغرب أن يتعامل معنا بشكل نزيه"