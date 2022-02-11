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واشنطن تجمد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأمريكية

واشنطن تجمد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأمريكية

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، مرسوما يقضي بتجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأمريكية. 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T15:27+0000

2022-02-11T15:27+0000

2022-02-11T15:27+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وأفاد موقع البيت الأبيض، بأن الأصول الأفغانية المحفوظة في حسابات البنوك الأمريكية ستحول إلى صندوق ائتماني خاص في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك.وأضاف البيت الأبيض أنه من المفترض أن يتم استخدام نصف هذه الأموال في المستقبل لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني بعد قرار المحكمة ذي الصلة.في الوقت نفسه، سيبقى مبلغ 3.5 مليار دولار في الولايات المتحدة وسيُستخدم لتعويض أسر ضحايا الهجمات الإرهابية، بما في ذلك هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001.وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة، إن لدى المنظمة نحو 135 مليون دولار في بنك في أفغانستان، لكنها غير قادرة على استخدام المال لأن البنك المركزي الذي تديره حركة طالبان لا يستطيع تحويله إلى العملة المحلية (الأفغاني).وقال عبد الله الدردري رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان إن المنظمة أدخلت الدولارات الأمريكية إلى البلاد وأودعتها في بنك أفغانستان الدولي، "مع وعد واضح من البنك المركزي بأن النقود الجديدة ستُحوَّل تلقائيا إلى عملة الأفغاني".وأضاف في تصريح خلال قمة لجمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، "لم يحدث ذلك". وتابع قائلا إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نفسه لديه "30 مليون دولار عالقة في بنك أفغانستان الدولي لا يمكنني تحويلها إلى عملة الأفغاني، ودون الأفغاني كما يمكنكم تصور الوضع، ليس بوسعنا تنفيذ كل برامجنا".>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.

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