https://arabic.sputniknews.com/20220211/وزيرة-الخارجية-الألمانية-الأردن-يتحمل-أزمات-أكثر-من-أي-دولة-في-الشرق-الأوسط-1058382273.html

وزيرة الخارجية الألمانية: الأردن يتحمل أزمات أكثر من أي دولة في الشرق الأوسط

وزيرة الخارجية الألمانية: الأردن يتحمل أزمات أكثر من أي دولة في الشرق الأوسط

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، آنالينا بيريوك، أن الأردن يتحمل شدة الأزمات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط "كما لا تتحملها أي دولة أخرى". 11.02.2022, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

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ونقلت وكالة "عمون" الإخبارية عن بيريوك رسالة نشرتها الخارجية الألمانية، قالت فيها، إن "الأردن شريك رئيسي لألمانيا، ليس فقط لأنه وسيط دبلوماسـي ذكي وعامل استقرار، ولكـن أيضا لأن الأردن الآمن والمزدهر هو الوحيد القادر على تقديم الآفاق لشعبه".وأضافت الوزيرة الألمانية أنه باعتبار بلادها ثاني أكبر مانح للمساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي، "فلن تتخلى عن الأردن في هذه المهمة في المستقبل"، مشيرة إلى أن الأردن "أصبح ملاذا لملايين الأشخاص في العقود الأخيرة".في سياق متصل، رحبت السفارة الألمانية في العاصمة الأردنية عمّان، بزيارة الوزيرة، وقالت في منشور على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها: "‏يتطلع فريق السفارة إلى الترحيب بوزيرتنا الجديدة للخارجية الاتحادية بيريوك ‎في زيارتها الأولى إلى الأردن، حيث ستلتقي بوزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وستزور مخيمًا للاجئين الفلسطينيين تُديره وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) وبدعم مالي من ألمانيا".يذكر أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني كان قد استقبل وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت التي زارت المملكة، يوم السبت الماضي، حيث بحثا سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية، جاء ذلك وفق ما أفاد به الديوان الملكي الأردني، اليوم، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر".

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