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وزير الدفاع الأوكراني ينشر صورا لشحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت كييف
وزير الدفاع الأوكراني ينشر صورا لشحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت كييف
أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن طائرتين آخرتين محملتين بأسلحة أمريكية وصلتا إلى كييف، ومن بين الأسلحة الموجودة فيها صواريخ مضادة للدبابات من... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T07:00+0000
2022-02-11T07:00+0000
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ونشر ريزنيكوف عبر حسابه بتويتر، صورا لشحنة الأسلحة الأمريكية الجديدة من داخل الطائرتين.وكتب وزير الدفاع الأوكراني، معلقا على الصور "عصفوران آخران في كييف! جافلين، قنابل، وذخيرة دفاعية أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية". وتابع "وزن المساعدات العسكرية من شركائنا الأمريكيين، التي وصلت اليوم – حوالي 130 طن".وأشار ريزنيكوف إلى أن الجيش الأوكراني يكون بذلك قد استقبل بشكل إجمالي 15 طائرة (محملة بالأسلحة والذخائر) بوزن أكثر من 1200 طن.وتأتي هذه التطورات، في وقت تتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها؛ وهو ما تنفيه موسكو، معتبرة تلك الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية.
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

وزير الدفاع الأوكراني ينشر صورا لشحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت كييف

07:00 GMT 11.02.2022
© Photo / MoD/Crown copyright 2015 منظومة صواريخ جافلين
منظومة صواريخ جافلين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Photo / MoD/Crown copyright 2015
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن طائرتين آخرتين محملتين بأسلحة أمريكية وصلتا إلى كييف، ومن بين الأسلحة الموجودة فيها صواريخ مضادة للدبابات من طراز "جافلين".
ونشر ريزنيكوف عبر حسابه بتويتر، صورا لشحنة الأسلحة الأمريكية الجديدة من داخل الطائرتين.
وكتب وزير الدفاع الأوكراني، معلقا على الصور "عصفوران آخران في كييف! جافلين، قنابل، وذخيرة دفاعية أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع "وزن المساعدات العسكرية من شركائنا الأمريكيين، التي وصلت اليوم – حوالي 130 طن".
وأشار ريزنيكوف إلى أن الجيش الأوكراني يكون بذلك قد استقبل بشكل إجمالي 15 طائرة (محملة بالأسلحة والذخائر) بوزن أكثر من 1200 طن.
وتأتي هذه التطورات، في وقت تتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها؛ وهو ما تنفيه موسكو، معتبرة تلك الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية.
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