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https://arabic.sputniknews.com/20220211/وزير-الدفاع-البرطاني-بن-والاس-يصل-إلى-موسكو-1058378787.html
وزير الدفاع البريطاني بن والاس يصل إلى موسكو
وزير الدفاع البريطاني بن والاس يصل إلى موسكو
وصل وزير الدفاع البريطاني بن والاس في زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية لإجراء محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T10:50+0000
2022-02-11T11:44+0000
روسيا
بريطانيا
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وقالت البعثة الدبلوماسية البريطانية في موسكو في منشور عبر حسابها على موقع "تيلغرام" اليوم الجمعة، "وصل وزير الدفاع البريطاني بن والاس في زيارة رسمية إلى موسكو ، حيث سيجري محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، كما سيضع الزهور على ضريح الجندي المجهول".يذكر أن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، وصلت أمس الخميس، إلى موسكو للتباحث بشأن القضية الأوكرانية وما يتعلق بالضمانات الأمنية الروسية.هذا وأعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن خيبة أمله بعد اللقاء مع نظيرته البريطانية.وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمره الصحفي في مبنى الخارجية بموسكو حيث أشار إلى أن الحوار مع وزيرة الخارجية البريطانية كان كحوار أبكم مع أصم.وقال لافروف: "بصراحة أشعر بخيبة أمل، لأن محادثتنا كحوار أبكم مع أصم. نسمع ولكننا لا ننصت".ورفضت وزارة الخارجية البريطانية تقديم أدلة لدعم اتهاماتها التي جاءت في وقت تشهد توترات شديدة بين روسيا والغرب بشأن مزاعم حشد روسيا لقواتها بالقرب من حدودها مع أوكرانيا. وأصرت موسكو على عدم وجود خطط للغزو.
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روسيا, بريطانيا

وزير الدفاع البريطاني بن والاس يصل إلى موسكو

10:50 GMT 11.02.2022 (تم التحديث: 11:44 GMT 11.02.2022)
© REUTERS . Simon Dawsonوزير الدفاع البريطاني بن والاس
وزير الدفاع البريطاني بن والاس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© REUTERS . Simon Dawson
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وصل وزير الدفاع البريطاني بن والاس في زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية لإجراء محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.
وقالت البعثة الدبلوماسية البريطانية في موسكو في منشور عبر حسابها على موقع "تيلغرام" اليوم الجمعة، "وصل وزير الدفاع البريطاني بن والاس في زيارة رسمية إلى موسكو ، حيث سيجري محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، كما سيضع الزهور على ضريح الجندي المجهول".
يذكر أن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، وصلت أمس الخميس، إلى موسكو للتباحث بشأن القضية الأوكرانية وما يتعلق بالضمانات الأمنية الروسية.
هذا وأعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن خيبة أمله بعد اللقاء مع نظيرته البريطانية.
وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمره الصحفي في مبنى الخارجية بموسكو حيث أشار إلى أن الحوار مع وزيرة الخارجية البريطانية كان كحوار أبكم مع أصم.
وقال لافروف: "بصراحة أشعر بخيبة أمل، لأن محادثتنا كحوار أبكم مع أصم. نسمع ولكننا لا ننصت".
ورفضت وزارة الخارجية البريطانية تقديم أدلة لدعم اتهاماتها التي جاءت في وقت تشهد توترات شديدة بين روسيا والغرب بشأن مزاعم حشد روسيا لقواتها بالقرب من حدودها مع أوكرانيا. وأصرت موسكو على عدم وجود خطط للغزو.
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