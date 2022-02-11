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https://arabic.sputniknews.com/20220211/وزير-الدفاع-البريطاني-يثق-بكلام-شويغو-1058430230.html
وزير الدفاع البريطاني يثق بكلام شويغو
وزير الدفاع البريطاني يثق بكلام شويغو
قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إنه تلقى تأكيدات من زملائه الروس خلال محادثات في موسكو بأن روسيا لا تخطط لمهاجمة أوكرانيا. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T17:30+0000
2022-02-11T17:30+0000
روسيا
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وقال والاس في إفادة صحفية في موسكو: "لقد استمعنا إلى التأكيدات التي قدمها شويغو وجيراسيموف بأنهم لن يهاجموا أوكرانيا ودعوا إلى الحوار لحل أي مخاوف لدى روسيا".وأضاف أن "شويغو وغيراسيموف (رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف) محترفان وإذا قالا إن روسيا لن تغزو أوكرانيا، فأنا آخذ الأمر على محمل الجد وأثق بذلك".ونوه إلى أن المفاوضات مع شويغو لم تكن مثل "محادثة صم مع بكم"، أسوة بمحادثات وزيري خارجية البلدين التي وصفها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بمحادثات أبكم مع أصم.وأضاف وزير الدفاع أن المحادثات ركزت أيضا على تحسين العلاقات الثنائية وإجراءات بناء الثقة لتبديد الشكوك في أن الناتو "شيء أكثر من مجرد تحالف دفاعي".وفي تعليقه على الوضع عند الحدود مع أوكرانيا، قال ولاس: "ندعو إلى وقف تصعيد هذا الوضع".
https://arabic.sputniknews.com/20220211/شويغو-الوضع-العسكري-في-القارة-الأوروبية-ساء-بشكل-كبير-بسبب-تفاقم-التوتر-بشأن-أوكرانيا-1058430010.html
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روسيا, العالم

وزير الدفاع البريطاني يثق بكلام شويغو

17:30 GMT 11.02.2022
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال لقائه مع نظيره البريطاني، بن والاس
وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال لقائه مع نظيره البريطاني، بن والاس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ
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قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إنه تلقى تأكيدات من زملائه الروس خلال محادثات في موسكو بأن روسيا لا تخطط لمهاجمة أوكرانيا.
وقال والاس في إفادة صحفية في موسكو: "لقد استمعنا إلى التأكيدات التي قدمها شويغو وجيراسيموف بأنهم لن يهاجموا أوكرانيا ودعوا إلى الحوار لحل أي مخاوف لدى روسيا".
وأضاف أن "شويغو وغيراسيموف (رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف) محترفان وإذا قالا إن روسيا لن تغزو أوكرانيا، فأنا آخذ الأمر على محمل الجد وأثق بذلك".
ونوه إلى أن المفاوضات مع شويغو لم تكن مثل "محادثة صم مع بكم"، أسوة بمحادثات وزيري خارجية البلدين التي وصفها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بمحادثات أبكم مع أصم.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
شويغو: الوضع العسكري في القارة الأوروبية ساء بشكل كبير بسبب تفاقم التوتر بشأن أوكرانيا
16:58 GMT
وأضاف وزير الدفاع أن المحادثات ركزت أيضا على تحسين العلاقات الثنائية وإجراءات بناء الثقة لتبديد الشكوك في أن الناتو "شيء أكثر من مجرد تحالف دفاعي".
وفي تعليقه على الوضع عند الحدود مع أوكرانيا، قال ولاس: "ندعو إلى وقف تصعيد هذا الوضع".
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