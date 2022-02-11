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https://arabic.sputniknews.com/20220211/وزير-خارجية-فنلندا-حول-المقترحات-الأمنية-الروسية-من-المهم-مراعاة-مصالح-جميع-الأطراف-1058380534.html
وزير خارجية فنلندا حول المقترحات الأمنية الروسية: من المهم مراعاة مصالح جميع الأطراف
وزير خارجية فنلندا حول المقترحات الأمنية الروسية: من المهم مراعاة مصالح جميع الأطراف
اعتبر وزير خارجية فنلندا، بيكا هافيستو، أن الحفاظ على الحوار بشأن الهيكل الأمني الأوروبي، واتخاذ القرارات، التي تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، أمرا بالغ... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T11:38+0000
2022-02-11T11:39+0000
روسيا
العالم
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وقال هافيستو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "في المناقشات التي جرت في الأسابيع الأخيرة، تم التأكيد على نطاق واسع، على أنه لا ينبغي المساومة على المبادئ الأساسية لهيكل الأمن الأوروبي.وأضاف: "شكل خاص، يتعلق الأمر بحقيقة، أن لكل دولة الحق في اتخاذ قرار مستقل بشأن أمنها. فكرة مجالات الاهتمام في السياق الأوروبي، غير مقبولة ولم تعد ذات صلة".ويعتقد الوزير الفنلندي، أنه "في الحالة الراهنة، من المهم الحفاظ على الحوار، بحثًا عن الحلول.وأضاف: "لقد أعربت روسيا عن مخاوفها الخاصة؛ ولكن من المهم الإشارة إلى أنها ليست الوحيدة المعنية بالوضع الحالي".وتابع: "ولهذا السبب يعتبر الحفاظ على الحوار، واتخاذ القرارات، التي تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لجميع الأطراف، أمراً مهماً".واختتم الوزير، بالقول: "للسبب ذاته، فإن مبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتفاقيات والتصريحات، في إطار هذه المنظمة، هي مهمة. ولكل الدول الأوروبية الحق في المشاركة في هذه المناقشات".وتقترح روسيا على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، توقيع اتفاقيات حول الضمانات الأمنية، والتي تتضمن عدم توسع الحلف باتجاه حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/أمريكا-روسيا-زادت-قواتها-عند-الحدود-مع-أوكرانيا-وربما-تغزوها-خلال-الأولمبياد-1058372896.html
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وزير خارجية فنلندا حول المقترحات الأمنية الروسية: من المهم مراعاة مصالح جميع الأطراف

11:38 GMT 11.02.2022 (تم التحديث: 11:39 GMT 11.02.2022)
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وزير الخارجية الفنلندية، بيكا هافيستو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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اعتبر وزير خارجية فنلندا، بيكا هافيستو، أن الحفاظ على الحوار بشأن الهيكل الأمني الأوروبي، واتخاذ القرارات، التي تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، أمرا بالغ الأهمية.
وقال هافيستو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "في المناقشات التي جرت في الأسابيع الأخيرة، تم التأكيد على نطاق واسع، على أنه لا ينبغي المساومة على المبادئ الأساسية لهيكل الأمن الأوروبي.

وأضاف: "شكل خاص، يتعلق الأمر بحقيقة، أن لكل دولة الحق في اتخاذ قرار مستقل بشأن أمنها. فكرة مجالات الاهتمام في السياق الأوروبي، غير مقبولة ولم تعد ذات صلة".
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10:35 GMT


ويعتقد الوزير الفنلندي، أنه "في الحالة الراهنة، من المهم الحفاظ على الحوار، بحثًا عن الحلول.

وأضاف: "لقد أعربت روسيا عن مخاوفها الخاصة؛ ولكن من المهم الإشارة إلى أنها ليست الوحيدة المعنية بالوضع الحالي".

وتابع: "ولهذا السبب يعتبر الحفاظ على الحوار، واتخاذ القرارات، التي تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لجميع الأطراف، أمراً مهماً".
واختتم الوزير، بالقول: "للسبب ذاته، فإن مبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتفاقيات والتصريحات، في إطار هذه المنظمة، هي مهمة. ولكل الدول الأوروبية الحق في المشاركة في هذه المناقشات".

وتقترح روسيا على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، توقيع اتفاقيات حول الضمانات الأمنية، والتي تتضمن عدم توسع الحلف باتجاه حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
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