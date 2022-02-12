عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220212/أطعم-حبيبك-السابق-للحيوانات-ظاهرة-مثيرة-في-حديقة-حيوان-يكاترينبورغ-صورة-1058465741.html
أطعم حبيبك السابق للحيوانات... ظاهرة مثيرة في حديقة حيوان يكاترينبورغ... صورة
أطعم حبيبك السابق للحيوانات... ظاهرة مثيرة في حديقة حيوان يكاترينبورغ... صورة
ستقام فعالية هي الأولى من نوعها في حديقة حيوانات يكاترينبورغ الروسية بتاريخ 14 فبراير. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T16:55+0000
2022-02-12T17:00+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048704550_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_575b2a3221825a9fb58e975875e66ff7.jpg
وكجزء من الحدث، سيتمكن الزوار من تسمية صرصور على اسم عشيقهم السابق وإطعامه إلى حيوانات السرقاط والأسماك، وفقًا لتقارير الحديقة.كتبت صفحة الحديقة على "إنستغرام": هذه العائلة اللطيفة من حيوانات السرقاط تريد أن تأكل حبيبتك السابقة!ولأول مرة، سوف تستضيف حديقة حيوانات إيكاترينبورغ فعالية من هذا النوع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048704550_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_adb665712269583e4f0e91d13c19fa80.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

أطعم حبيبك السابق للحيوانات... ظاهرة مثيرة في حديقة حيوان يكاترينبورغ... صورة

16:55 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 17:00 GMT 12.02.2022)
© AP Photo / Martin Meissnerحيوان ليمور يشاهد خارج الباب في يوم بارد رغم سطوع الشمس، في حديقة الحيوان في دويسبورغ، ألمانيا 15 أبريل 2021
حيوان ليمور يشاهد خارج الباب في يوم بارد رغم سطوع الشمس، في حديقة الحيوان في دويسبورغ، ألمانيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© AP Photo / Martin Meissner
تابعنا عبرGoogle news
ستقام فعالية هي الأولى من نوعها في حديقة حيوانات يكاترينبورغ الروسية بتاريخ 14 فبراير.
وكجزء من الحدث، سيتمكن الزوار من تسمية صرصور على اسم عشيقهم السابق وإطعامه إلى حيوانات السرقاط والأسماك، وفقًا لتقارير الحديقة.
كتبت صفحة الحديقة على "إنستغرام": هذه العائلة اللطيفة من حيوانات السرقاط تريد أن تأكل حبيبتك السابقة!
ولأول مرة، سوف تستضيف حديقة حيوانات إيكاترينبورغ فعالية من هذا النوع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала