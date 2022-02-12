https://arabic.sputniknews.com/20220212/أطعم-حبيبك-السابق-للحيوانات-ظاهرة-مثيرة-في-حديقة-حيوان-يكاترينبورغ-صورة-1058465741.html
أطعم حبيبك السابق للحيوانات... ظاهرة مثيرة في حديقة حيوان يكاترينبورغ... صورة
أطعم حبيبك السابق للحيوانات... ظاهرة مثيرة في حديقة حيوان يكاترينبورغ... صورة
ستقام فعالية هي الأولى من نوعها في حديقة حيوانات يكاترينبورغ الروسية بتاريخ 14 فبراير. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T16:55+0000
2022-02-12T16:55+0000
2022-02-12T17:00+0000
منوعات
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وكجزء من الحدث، سيتمكن الزوار من تسمية صرصور على اسم عشيقهم السابق وإطعامه إلى حيوانات السرقاط والأسماك، وفقًا لتقارير الحديقة.كتبت صفحة الحديقة على "إنستغرام": هذه العائلة اللطيفة من حيوانات السرقاط تريد أن تأكل حبيبتك السابقة!ولأول مرة، سوف تستضيف حديقة حيوانات إيكاترينبورغ فعالية من هذا النوع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
أطعم حبيبك السابق للحيوانات... ظاهرة مثيرة في حديقة حيوان يكاترينبورغ... صورة
16:55 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 17:00 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
ستقام فعالية هي الأولى من نوعها في حديقة حيوانات يكاترينبورغ الروسية بتاريخ 14 فبراير.
وكجزء من الحدث، سيتمكن الزوار من تسمية صرصور على اسم عشيقهم السابق وإطعامه إلى حيوانات السرقاط والأسماك، وفقًا لتقارير الحديقة.
كتبت صفحة الحديقة على "إنستغرام": هذه العائلة اللطيفة من حيوانات السرقاط تريد أن تأكل حبيبتك السابقة!
ولأول مرة، سوف تستضيف حديقة حيوانات إيكاترينبورغ فعالية من هذا النوع.