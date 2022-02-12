https://arabic.sputniknews.com/20220212/أكثر-من-30-سفينة-أسطول-حربي-روسي-ينطلق-للمشاركة-في-مناورات-بالبحر-الأسود-1058438439.html
أكثر من 30 سفينة.. أسطول حربي روسي ينطلق للمشاركة في مناورات بالبحر الأسود
أكثر من 30 سفينة.. أسطول حربي روسي ينطلق للمشاركة في مناورات بالبحر الأسود
أعلن مقر أسطول البحر الأسود الروسي، اليوم السبت، انطلاق أكثر من 30 سفينة حربية، من سيفاستوبول ونوفوروسيسك للمشاركة في مناورات واسعة في البحر الأسود. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T02:14+0000
2022-02-12T02:14+0000
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أسطول البحر الأسود
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال المقر في بيان، "غادرت أكثر من 30 سفينة من أسطول البحر الأسود، ميناء سيفاستوبول ونوفوروسيسك وفقا لخطة المناورات".ولفت البيان إلى أن الهدف من هذه المناورات هو التدريب على الدفاع عن شبه جزيرة القرم، وقواعد القوات التابعة لأسطول البحر الأسود والاتصالات البحرية ومناطق النشاط الاقتصادي البحري من التهديدات العسكرية المحتملة.هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الشهر الماضي، أن البحرية الروسية ستجري سلسلة من التدريبات الضخمة خلال شهري يناير/كانون الثاني المنصرم، وفبراير/شباط الجاري في جميع المناطق الخاضعة لمسؤولية الأساطيل الروسية.وسيشارك في التدريبات حوالي 10 آلاف جندي، و140 سفينة حربية وسفن دعم، وأكثر من 60 طائرة، و1000 وحدة من المعدات العسكرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/بيسكوف-توسع-الناتو-على-مدى-السنوات-الـ-15-الماضية-دفع-روسيا-إلى-حافة-الخطوط-الحمراء-1058438175.html
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أسطول البحر الأسود, أخبار روسيا اليوم
أكثر من 30 سفينة.. أسطول حربي روسي ينطلق للمشاركة في مناورات بالبحر الأسود
02:14 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 03:11 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
أعلن مقر أسطول البحر الأسود الروسي، اليوم السبت، انطلاق أكثر من 30 سفينة حربية، من سيفاستوبول ونوفوروسيسك للمشاركة في مناورات واسعة في البحر الأسود.
موسكو - سبوتنيك. وقال المقر في بيان، "غادرت أكثر من 30 سفينة من أسطول البحر الأسود
، ميناء سيفاستوبول ونوفوروسيسك وفقا لخطة المناورات".
ولفت البيان إلى أن الهدف من هذه المناورات هو التدريب على الدفاع عن شبه جزيرة القرم
، وقواعد القوات التابعة لأسطول البحر الأسود والاتصالات البحرية ومناطق النشاط الاقتصادي البحري من التهديدات العسكرية المحتملة.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الشهر الماضي، أن البحرية الروسية ستجري سلسلة من التدريبات الضخمة خلال شهري يناير/كانون الثاني المنصرم، وفبراير/شباط الجاري في جميع المناطق الخاضعة لمسؤولية الأساطيل الروسية.
وسيشارك في التدريبات حوالي 10 آلاف جندي، و140 سفينة حربية وسفن دعم، وأكثر من 60 طائرة، و1000 وحدة من المعدات العسكرية.