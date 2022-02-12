https://arabic.sputniknews.com/20220212/ألمانيا-تدعو-رعاياها-في-أوكرانيا-للمغادرة-إن-لم-يكن-وجودهم-إلزاميا-1058451486.html

ألمانيا تدعو رعاياها في أوكرانيا للمغادرة إن لم يكن وجودهم إلزاميا

ألمانيا تدعو رعاياها في أوكرانيا للمغادرة إن لم يكن وجودهم إلزاميا

دعت وزارة الخارجية الألمانية رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا إذا لم تكن إقامتهم هناك ضرورية. 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T11:46+0000

2022-02-12T11:46+0000

2022-02-12T11:46+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102813/88/1028138886_0:115:1024:691_1920x0_80_0_0_3522f77a3d8f350efec041a7be12c874.jpg

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، "استمرت التوترات بين روسيا وأوكرانيا في التصاعد في الأيام الأخيرة وسط الوجود والتحركات الهائلة للوحدات العسكرية الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا"، مضيفا: "لا يمكن استبعاد الصراع العسكري".وأضافت: "إذا كنت موجودا حاليًا في أوكرانيا، فتحقق مما إذا كان وجودك إلزاميًا. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فغادر في أقرب وقت ممكن".وقامت الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وأستراليا وكندا، أخيرا، بإجلاء عائلات الدبلوماسيين من كييف، بالإضافة إلى ذلك، أصدرت واشنطن ولندن وكندا وأستراليا واليابان والنمسا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا تحذيرات من السفر.وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، عن إمكانية موعد الهجوم الذي ستقوم به روسيا على أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع لأعضاء الناتو.وبحسب ما نقل موقع "بوليتيكو"، فخلال اجتماع جرى عبر الإنترنت، ضم ممثلي الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وبولندا ورومانيا، قال الرئيس الأمريكي إن روسيا قد "تغزو أوكرانيا" في 16 فبراير/شباط.وقالت عدة مصادر في الإدارة الأمريكية لـ"بوليتيكو" عن التاريخ نفسه، كما حذرت واشنطن الشركاء من أن الهجوم العملي يمكن أن يسبقه ضربات صاروخية وهجمات إلكترونية.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن "الغزو" المزعوم قد يبدأ في 16 فبراير/شباط، نقلاً عن مصادر. كما تحدث صحفيو "بلومبرغ" بدورهم عن هجوم محتمل في 15 فبراير.وقبل أسبوع، تحدثت "بلومبرغ" عن الغزو الذي حدث بالفعل، ونشرت عنوان "روسيا تغزو أوكرانيا"، لتقوم الوكالة بعد ذلك بإزالة المنشور والاعتراف بالخطأ.وإلا أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت إن الآلة العسكرية السياسية الأمريكية جاهزة لتمر عبر حياة الناس مرة أخرى، والعالم بأسره يراقب كيف تكشف الطموحات العسكرية والامبريالية عن نفسها.

https://arabic.sputniknews.com/20220212/العراق-يدعو-مواطنيه-إلى-مغادرة-أوكرانيا-وعدم-السفر-إليها-1058450803.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, أخبار أوكرانيا