أمريكا تنفذ انتشارا عسكريا كبيرا في أوروبا الشرقية... العمليات المشتركة تعيد انتشار قواتها في العراق
14:45 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 14:46 GMT 12.02.2022)
أمريكا تنفذ انتشارا عسكريا كبيرا في أوروبا الشرقية... والعمليات المشتركة تعيد انتشار قواتها بالعراق
تنفذ أمريكا انتشارا عسكريا "كبيرا" في أوروبا الشرقية استجابة للتوترات حول أوكرانيا، والبحرين تعلن عن تحالف دولي من 34 دولة لتأمين الملاحة في المياه الإقليمية بالمنطقة، وقيادة العمليات المشتركة تُعيد توزيع وانتشار قواتها في العراق.
أمريكا تنفذ انتشارا عسكريا "كبيرا" في أوروبا الشرقية استجابة للتوترات حول أوكرانيا
قررت الولايات المتحدة الأمريكية، إرسال 3 آلاف جندي إضافي إلى بولندا خلال الأيام القليلة المقبلة "لمحاولة طمأنة حلفاء الناتو"، الأمر الذي وصفه مسؤولون بأنه "انتشار كبير".
ونقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مسؤولين أمريكيين، أن القوات الأمريكية التي ستنشر ستكون من الفرقة 82 المحمولة جوا والمتمركزة في فورت براج بولاية نورث كارولينا، وليس من داخل القوات الأمريكية في أوروبا.
وتوقعوا وصول القوات الجديدة إلى بولندا بحلول الأسبوع المقبل، لافتين إلى أن أمر الانتشار وقعه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بتوجيه من الرئيس جو بايدن.
في هذا السياق، قال عمار قناة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيفاستوبول، إن هناك أزمة داخل المعسكر الغربي وخاصة في الولايات المتحدة، فمن جهة يدعون إلى المسار الدبلوماسي ومن جهة أخرى لعسكرة الأزمة وجر روسيا لمناوشات عسكرية، لتمرير العقوبات الاقتصادية وإيقاف خط السيل الشمالي.
وأضاف أن كل ذلك يأتي بمحاولات مكثفة ومسارات متوازية لتأجيج الرأي العام الدولي ضد روسيا باختلاق مثل هذه المسألة غير المسبوقة في التاريخ السياسي.
وأوضح أن العالم الآن أمام أخطر المراحل في هذه الأزمة التي لا يمكن نعتها بأزمة روسية أوكرانية، لكنه صراع لتغيير قواعد اللعبة الأمنية والنظام العالمي الجديد بالكامل.
البحرين تعلن عن تحالف دولي من 34 دولة لتأمين الملاحة في المياه الإقليمية بالمنطقة
قالت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إلحاق ضابط إسرائيلي بالجيش البحريني، يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي يضم أكثر من أربع وثلاثين دولة.
وأشارت الخارجية البحرينية، إلى أن مهمة هذا التحالف هي تأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة.
إلى ذلك أوضحت القناة "13 العبرية"، أن الخطوة جرى الاتفاق عليها، خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للدولة الخليجية الأسبوع الماضي، ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين توقعهم بأن تنحو بعض الدول الخليجية هذا المنحى مستقبلا.
في هذا الإطار، قال الخبير بالشؤون العربية والأوروبية، رجائي بركات، إن التحالف الذي أعلنت عنه البحرين لحماية وتأمين حرية الإبحار وحركة السفن في الخليج، يستهدف الضغط على إيران كي لا تتدخل في مياه الخليج.
وأضاف بركات أن التعاون البحريني الإسرائيلي قوي منذ فترة طويلة، لافتا إلى أنه ليس غريبا أن تقوم البحرين بتعيين ضابط عسكري إسرائيلي للإشراف على الأعمال والنشاطات التي تجري في الشواطيء البحرينية ضمن إطار التحالف.
وتوقع أن تخطو الإمارات وربما دول أخرى على خطى البحرين في هذه الخطوة، مؤكدا أن إسرائيل موجودة هناك بالفعل منذ فترة.
قيادة العمليات المشتركة تُعيد توزيع وانتشار قواتها في العراق
قال مصدر أمني عراقي إن قيادة العمليات المشتركة في العراق، قررت إعادة "توزيع وانتشار" قواتها في البلاد.
وأوضح أن" قيادة العمليات المشتركة ستقوم من خلال قيادات (بغداد، سومر، وميسان) بإعادة توزيع وانتشار القطعات اعتبارا من السبت 12 فبراير/شباط، ضمن قواطع حدود مسؤولية القيادات ".
وأكد أن "العملية تأتي لمنع حالات انتشار السلاح المنفلت وتهريب المخدرات وتطبيق النظام وحماية البنى التحتية لتأمين الوضع الأمني ضمن قاطعي عمليات سومر وميسان".
في هذا الصدد، قال محمود الهاشمي الخبير العسكري العراقي، إن أسباب هذا القرار من قبل قيادة العمليات المشتركة، هو أن هناك سلسلة من التحديات الأمنية التي تواجه العراق، منها ما حدث في منطقة الحسكة في سوريا من هروب أعداد ليست بالقليلة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من السجون.
وأضاف الهاشمي أنه من الصعب على العراق التنسيق مع القوات السورية بسبب تواجد قوات أمريكية في هذه المنطقة، لكنه أشار رغم ذلك باستمرار التواصل بين الحكومة العراقية والسورية حول هذا الملف.
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