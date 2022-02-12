https://arabic.sputniknews.com/20220212/أنصار-الله-تتهم-الإمارات-بإخفاء-آلاف-الأسرى-في-اليمن-1058448323.html
"أنصار الله" تتهم الإمارات بإخفاء آلاف الأسرى في اليمن
"أنصار الله" تتهم الإمارات بإخفاء آلاف الأسرى في اليمن
قالت جماعة "أنصار الله" اليمنية إن دولة الإمارات مسؤولة عن إخفاء آلاف الأسرى في جبهات القتال في اليمن، مشيرة إلى أنها تجري مفاوضات غير مباشرة مع الحكومة... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T10:43+0000
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ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في "أنصار الله" عبد القادر المرتضى، قوله إن "هناك مفاوضات في الوقت الحالي مع الطرف الآخر عبر الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى صفقة أكبر من الصفقات السابقة".وأوضح أن "آخر لقاء مع الأمم المتحدة كان قبل 3 أسابيع، حيث تم نقاش إبرام صفقة لتبادل آلاف الأسرى من الطرفين".وأضاف: "طالبنا الأمم المتحدة بإحضار الطرف الإماراتي إلى المفاوضات كمطلب أساسي في أي جولة مقبلة".ووفقا له، فإن "هناك عشرات الصفقات التي تم التوافق عليها محليا، لكنها لا تزال معلقة من قبل السعودية".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، في يناير/كانون الثاني الماضي، تحرير 400 من أسراها بعمليات تبادل مع الحكومة اليمنية، عبر 60 صفقة قادتها شخصيات محلية خلال العام 2021، متهماً السعودية التي تقود التحالف العربي بـ "إفشال 80 عملية رغم التوافق مع المعنيين".ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/نصر-الله-يكشف-حل-مشكلة-الإمارات-في-اليمن-1058238467.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
"أنصار الله" تتهم الإمارات بإخفاء آلاف الأسرى في اليمن
تابعنا عبر
قالت جماعة "أنصار الله" اليمنية إن دولة الإمارات مسؤولة عن إخفاء آلاف الأسرى في جبهات القتال في اليمن، مشيرة إلى أنها تجري مفاوضات غير مباشرة مع الحكومة اليمنية لتبادل الأسرى.
ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين
، عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في "أنصار الله" عبد القادر المرتضى، قوله إن "هناك مفاوضات في الوقت الحالي مع الطرف الآخر عبر الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى صفقة أكبر من الصفقات السابقة".
وأوضح أن "آخر لقاء مع الأمم المتحدة كان قبل 3 أسابيع، حيث تم نقاش إبرام صفقة لتبادل آلاف الأسرى من الطرفين".
وأضاف: "طالبنا الأمم المتحدة بإحضار الطرف الإماراتي إلى المفاوضات كمطلب أساسي في أي جولة مقبلة".
وأشار إلى أن "الإمارات مسؤولة عن إخفاء آلاف الأسرى في جبهات المحافظات الجنوبية والساحل". حسب قوله.
ووفقا له، فإن "هناك عشرات الصفقات التي تم التوافق عليها محليا، لكنها لا تزال معلقة من قبل السعودية".
وكانت "أنصار الله
" قد أعلنت، في يناير/كانون الثاني الماضي، تحرير 400 من أسراها بعمليات تبادل مع الحكومة اليمنية، عبر 60 صفقة قادتها شخصيات محلية خلال العام 2021، متهماً السعودية التي تقود التحالف العربي بـ "إفشال 80 عملية رغم التوافق مع المعنيين".
ويشهد اليمن
منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.