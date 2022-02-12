https://arabic.sputniknews.com/20220212/إسرائيل-تقرر-تسريع-الاستعدادات-لإجلاء-مواطنيها-من-أوكرانيا-1058458333.html

إسرائيل تقرر تسريع الاستعدادات لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا

إسرائيل تقرر تسريع الاستعدادات لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا

قررت إسرائيل في نهاية جلسة استثنائية لتقييم الوضع، تسريع استعداداتها لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا. 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T14:18+0000

2022-02-12T14:18+0000

2022-02-12T14:23+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

نفتالي بينيت

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وعقد الجلسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت بمشاركة وزير الخارجية يائير لابيد وطاقم من وزراته، إضافة إلى مستشار الأمن القومي أيال حولتا، وعدد من المسؤولين الآخرين، وفق قناة "كان" الرسمية.ونادرا ما يعقد بينيت المعروف بتدينه، أي اجتماعات خلال يوم السبت الذي يعتبر عطلة مقدسة لدى اليهود.وتقرر في نهاية الجلسة تسريع الإجراءات والاستعدادات الإسرائيلية لإعادة المواطنين الإسرائيليين من أوكرانيا إلى بلدهم، وانتقلت وزارة الخارجية إلى العمل بـ "صيغة الطوارئ".ومساء أمس الجمعة، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تحذيرا من السفر لأوكرانيا، كما أعلنت عن إجلاء أسر الدبلوماسيين والمبعوثين من كييف.وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: "بعد تدهور الوضع في أوكرانيا، توصي وزارة الخارجية المواطنين الإسرائيليين المقيمين في البلاد بالتفكير في البقاء، وعلى أي حال تجنب الاقتراب من النقاط الساخنة"..وأضافت: "كما توصي الوزارة المواطنين الإسرائيليين الذين يخططون للقدوم إلى أوكرانيا بالتفكير في تجنب ذلك في الوقت الحالي".كما أعلنت الوزارة البدء في عملية إجلاء أسر الدبلوماسيين والمبعوثين الإسرائيليين لدى كييف.ومن المتوقع أن تعود عائلات الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم إلى إسرائيل غدا.ومنذ نشر تحذير وزارة الخارجية الليلة الماضية تم تسجيل 4000 إسرائيلي لتلقي التحديثات العاجلة من الوزارة.وصرح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الإسرائيلية لقناة "كان" أنهم يستعدون لزيادة طلبات الهجرة إلى إسرائيل من أوكرانيا.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.

https://arabic.sputniknews.com/20220211/إسرائيل-توصي-مواطنيها-بعدم-السفر-إلى-أوكرانيا-وتجلي-أسر-دبلوماسييها-منها-1058431304.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت