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https://arabic.sputniknews.com/20220212/إعلام-بايدن-يعلن-موعد-الغزو-الروسي-لأوكرانيا-1058440338.html
إعلام: بايدن يعلن موعد "الغزو" الروسي لأوكرانيا
إعلام: بايدن يعلن موعد "الغزو" الروسي لأوكرانيا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن إمكانية موعد الهجوم الذي ستقوم به روسيا على أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع لأعضاء الناتو. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T06:32+0000
2022-02-12T06:32+0000
جو بايدن
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وبحسب ما نقل موقع "بوليتيكو"، فخلال اجتماع جرى عبر الإنترنت، ضم ممثلي الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وبولندا ورومانيا، قال الرئيس الأمريكي إن روسيا قد"تغزو أوكرانيا" في 16 فبراير/شباط.في الوقت نفسه، قال مسؤول بريطاني للصحيفة إن لديهم "تفسيرا مختلفا" للمعلومات الاستخبارية، وقال دبلوماسيان أوروبيان إنهما "يرفضان تصديق ذلك". وتقر "بوليتيكو" بأن المعلومات الاستخبارية قد تكون أولية وغير كاملة. في وقت سابق، ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن "الغزو" المزعوم قد يبدأ في 16 فبراير، نقلاً عن مصادر. كما تحدث صحفيو "بلومبرغ" بدورهم عن هجوم محتمل في 15 فبراير.وقبل أسبوع، تحدثت "بلومبرغ" عن الغزو الذي حدث بالفعل، ونشرت عنوان "روسيا تغزو أوكرانيا"، لتقوم الوكالة بعد ذلك بإزالة المنشور والاعتراف بالخطأ.
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جو بايدن, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

إعلام: بايدن يعلن موعد "الغزو" الروسي لأوكرانيا

06:32 GMT 12.02.2022
© REUTERS / SARAH SILBIGERالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن عملية القوات الخاصة الأمريكية في شمال سوريا، البيت الأبيض، واشنطن، 3 فبراير/ شباط 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن عملية القوات الخاصة الأمريكية في شمال سوريا، البيت الأبيض، واشنطن، 3 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / SARAH SILBIGER
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن إمكانية موعد الهجوم الذي ستقوم به روسيا على أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع لأعضاء الناتو.
وبحسب ما نقل موقع "بوليتيكو"، فخلال اجتماع جرى عبر الإنترنت، ضم ممثلي الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وبولندا ورومانيا، قال الرئيس الأمريكي إن روسيا قد"تغزو أوكرانيا" في 16 فبراير/شباط.

وقالت عدة مصادر في الإدارة الأمريكية لـ"بوليتيكو" عن التاريخ نفسه، كما حذرت واشنطن الشركاء من أن الهجوم العملي يمكن أن يسبقه ضربات صاروخية وهجمات إلكترونية.

في الوقت نفسه، قال مسؤول بريطاني للصحيفة إن لديهم "تفسيرا مختلفا" للمعلومات الاستخبارية، وقال دبلوماسيان أوروبيان إنهما "يرفضان تصديق ذلك".
وتقر "بوليتيكو" بأن المعلومات الاستخبارية قد تكون أولية وغير كاملة. في وقت سابق، ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن "الغزو" المزعوم قد يبدأ في 16 فبراير، نقلاً عن مصادر. كما تحدث صحفيو "بلومبرغ" بدورهم عن هجوم محتمل في 15 فبراير.
وقبل أسبوع، تحدثت "بلومبرغ" عن الغزو الذي حدث بالفعل، ونشرت عنوان "روسيا تغزو أوكرانيا"، لتقوم الوكالة بعد ذلك بإزالة المنشور والاعتراف بالخطأ.
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