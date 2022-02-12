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إعلام: وزيرا خارجية بيلاروسيا وتركيا يبحثان "التضليل المعلوماتي" حول غزو أوكرانيا
إعلام: وزيرا خارجية بيلاروسيا وتركيا يبحثان "التضليل المعلوماتي" حول غزو أوكرانيا
أجرى وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي محادثة هاتفية مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T12:30+0000
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وذكر موقع "بيلتا" نقلا عن مصدر في الخارجية البيلاروسية: "ناقش وزيرا خارجية البلدين بالتفصيل القضايا الأكثر إلحاحًا على جدول الأعمال الدولي، وتبادلا الآراء حول العمليات الجارية في المنطقة".وأضاف المصدر: "وبشكل منفصل، ركز الوزيران على تزايد المعلومات الكاذبة والمضللة في ميدان المعلومات العالمي، بما في ذلك التقرير المليء بالزيف والحشو بشأن خطط لمهاجمة أوكرانيا من أراضي بيلاروسيا وافتراءات أخرى حول التدريبات الروسية البيلاروسية".ولفت المصدر أنه "بناءً على طلب زميله، قدّم فلاديمير ماكي معلومات موضوعية حول الوضع الحقيقي للأمور في هذا السياق".وأضاف المصدر: "كما تطرق الوزيران إلى تطوير التعاون البيلاروسي التركي، بما في ذلك التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري".وأوضح المصدر: "وأشار الطرفان إلى الرغبة المشتركة في زيادة تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الحوار على مختلف المستويات".ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
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أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, روسيا

إعلام: وزيرا خارجية بيلاروسيا وتركيا يبحثان "التضليل المعلوماتي" حول غزو أوكرانيا

12:30 GMT 12.02.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي في مينسك
وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
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أجرى وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي محادثة هاتفية مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت.
وذكر موقع "بيلتا" نقلا عن مصدر في الخارجية البيلاروسية: "ناقش وزيرا خارجية البلدين بالتفصيل القضايا الأكثر إلحاحًا على جدول الأعمال الدولي، وتبادلا الآراء حول العمليات الجارية في المنطقة".
وأضاف المصدر: "وبشكل منفصل، ركز الوزيران على تزايد المعلومات الكاذبة والمضللة في ميدان المعلومات العالمي، بما في ذلك التقرير المليء بالزيف والحشو بشأن خطط لمهاجمة أوكرانيا من أراضي بيلاروسيا وافتراءات أخرى حول التدريبات الروسية البيلاروسية".
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ولفت المصدر أنه "بناءً على طلب زميله، قدّم فلاديمير ماكي معلومات موضوعية حول الوضع الحقيقي للأمور في هذا السياق".
وأضاف المصدر: "كما تطرق الوزيران إلى تطوير التعاون البيلاروسي التركي، بما في ذلك التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري".
وأوضح المصدر: "وأشار الطرفان إلى الرغبة المشتركة في زيادة تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الحوار على مختلف المستويات".
ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.
بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
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