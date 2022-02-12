https://arabic.sputniknews.com/20220212/إيران-الحفاظ-على-القدرات-النووية-السلمية-لن-تستبعد-عن-الطاولة-1058441749.html

إيران: الحفاظ على القدرات النووية السلمية لن تستبعد عن الطاولة

إيران: الحفاظ على القدرات النووية السلمية لن تستبعد عن الطاولة

أكدت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، أن "الحفاظ على القدرات النووية السلمية الإيرانية وتعزيز قدارتها الدفاعية من القضايا التي لن تستبعد عن الطاولة. 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T07:24+0000

2022-02-12T07:24+0000

2022-02-12T07:24+0000

أخبار إيران

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وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على شمخاني، عبر حسابه على تويتر إن "هناك قضايا لن تستبعد عن الطاولة وهي الحضور الجماهيري للإيرانيين في احتفالات دعم النظام الإسلامي، والحفاظ على القدرات النووية السلمية الإيرانية وقدراتها الدفاعية وتعزيزها، وسياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة التي تعزز الأمن".وأحيت إيران، أمس الجمعة، عدة فعاليات شعبية للاحتفال بالذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية في طهران. وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في كلمة له بالمناسبة: "لن نتأمل ولن نأمل بنيويورك وفيينا أبدا وسوف نتأمل بشعبنا فقط".وتستضيف فيينا منذ أبريل/ نيسان 2021، مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

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أخبار إيران