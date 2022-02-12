https://arabic.sputniknews.com/20220212/احتجاجات-في-كابول-على-منح-35-مليار-دولار-من-الأموال-الأفغانية-لضحايا-11-سبتمبر-1058453762.html
احتجاجات في كابول على منح 3.5 مليار دولار من الأموال الأفغانية لضحايا 11 سبتمبر
احتجاجات في كابول على منح 3.5 مليار دولار من الأموال الأفغانية لضحايا 11 سبتمبر
أدان متظاهرون في العاصمة الأفغانية، اليوم السبت، قرار الرئيس جو بايدن بتخصيص 3.5 مليار دولار من الأصول الأفغانية المحتجزة في الولايات المتحدة لعائلات ضحايا 11... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T12:43+0000
2022-02-12T12:43+0000
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وقالت "رويترز" إن المحتجين الذين تجمعوا خارج مسجد عيد جاه الكبير في كابول، طالبوا أمريكا بتعويض مالي عن عشرات الآلاف من الأفغان الذين قتلوا خلال السنوات العشرين الماضية من الحرب في أفغانستان.وشكك توريك فرهادي، المستشار المالي للحكومة الأفغانية السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، في إدارة الأمم المتحدة لاحتياطيات البنك المركزي الأفغاني.يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان قد وقع أمس الجمعة، مرسوما يقضي بتجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأمريكية.وأفاد موقع البيت الأبيض بأن الأصول الأفغانية المحفوظة في حسابات البنوك الأمريكية ستحول إلى صندوق ائتماني خاص في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك.وأضاف البيت الأبيض أنه من المفترض أن يتم استخدام نصف هذه الأموال في المستقبل لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني بعد قرار المحكمة ذي الصلة، فيما يبقى مبلغ 3.5 مليار دولار في الولايات المتحدة وسيُستخدم لتعويض أسر ضحايا الهجمات الإرهابية، بما في ذلك هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
احتجاجات في كابول على منح 3.5 مليار دولار من الأموال الأفغانية لضحايا 11 سبتمبر
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أدان متظاهرون في العاصمة الأفغانية، اليوم السبت، قرار الرئيس جو بايدن بتخصيص 3.5 مليار دولار من الأصول الأفغانية المحتجزة في الولايات المتحدة لعائلات ضحايا 11 سبتمبر / أيلول.
وقالت "رويترز" إن المحتجين الذين تجمعوا خارج مسجد عيد جاه الكبير في كابول، طالبوا أمريكا بتعويض مالي عن عشرات الآلاف من الأفغان الذين قتلوا خلال السنوات العشرين الماضية من الحرب في أفغانستان.
وشكك توريك فرهادي، المستشار المالي للحكومة الأفغانية السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، في إدارة الأمم المتحدة لاحتياطيات البنك المركزي الأفغاني.
وقال فرهادي إن هذه الأموال ليست مخصصة للمساعدات الإنسانية ولكن لدعم عملة أفغانستان والمساعدة في السياسة النقدية وإدارة ميزان مدفوعات البلاد.
يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان قد وقع أمس الجمعة، مرسوما يقضي بتجميد 7 مليارات دولار
من أصول البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأمريكية.
وأفاد موقع البيت الأبيض بأن الأصول الأفغانية المحفوظة في حسابات البنوك الأمريكية ستحول إلى صندوق ائتماني خاص في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك.
وأضاف البيت الأبيض أنه من المفترض أن يتم استخدام نصف هذه الأموال في المستقبل لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني بعد قرار المحكمة ذي الصلة، فيما يبقى مبلغ 3.5 مليار دولار
في الولايات المتحدة وسيُستخدم لتعويض أسر ضحايا الهجمات الإرهابية، بما في ذلك هجمات 11 سبتمبر / أيلول 2001.